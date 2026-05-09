В Приморском крае ввели особый противопожарный режим в лесах

За нарушение правил пожарной безопасности установлены серьёзные штрафы: для граждан — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для организаций — до 2 миллионов рублей, сообщили в министерстве. В период особого противопожарного режима размеры штрафов увеличиваются. Если по вине человека произошёл лесной пожар, наступает уголовная ответственность — санкция до 3 миллионов рублей или лишение свободы до 10 лет.