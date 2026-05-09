В Приморском крае ввели особый противопожарный режим в лесах

На территории Приморского края с 5 мая действует особый противопожарный режим на лесных землях — любое использование огня в лесу и рядом с ним теперь карается многократно жёстче.
Сейчас достаточно одной искры, чтобы пожар охватил огромные лесные площади, и почти всегда виновником становится человек. Об этом предупредило краевое министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов.
Спровоцировать возгорание может брошенный окурок, поджог травы, искра от мангала или шашлычницы, непотушенный костёр или даже стеклянная бутылка, оставленная на солнце.
Особый режим охватывает лесные земли на территориях Артёмовского, Находкинского, Уссурийского и Дальнереченского городских округов, Михайловского, Надеждинского, Октябрьского, Партизанского, Пограничного, Ханкайского, Хорольского, Хасанского, Черниговского, Шкотовского, Лазовского, Анучинского, Яковлевского, Чугуевского, Лесозаводского, Кировского, Дальнереченского и Кавалеровского муниципальных округов, а также городских округов Большой Камень, Спасск-Дальний и город Партизанск, уточнили в ведомстве.
Пока режим действует, запрещены любые работы с огнём на землях лесного фонда, ограничено нахождение людей в лесах, усилены проверки и патрулирование.
На природе запрещено разводить костры, жечь сухую траву и мусор, бросать окурки и спички, использовать пиротехнику. Также нужно проверить свой автомобиль — искра от неисправной электропроводки тоже может вызвать пожар.
За нарушение правил пожарной безопасности установлены серьёзные штрафы: для граждан — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для организаций — до 2 миллионов рублей, сообщили в министерстве. В период особого противопожарного режима размеры штрафов увеличиваются. Если по вине человека произошёл лесной пожар, наступает уголовная ответственность — санкция до 3 миллионов рублей или лишение свободы до 10 лет.
Кроме того, на территории Уссурийского городского округа, Пограничного и Ханкайского муниципальных округов введён региональный режим чрезвычайной ситуации. Это позволяет задействовать все силы и средства сводного плана тушения лесных пожаров, а также вводить дополнительные ограничения для жителей.