Работал всю неделю — заболел в выходные: Врач объяснила этот странный синдром

По словам специалиста, в рабочем режиме организм активно вырабатывает стрессовые гормоны — прежде всего кортизол и адреналин. Человек может уже заболевать, но из-за концентрации на задачах и постоянного напряжения просто не замечает симптомы.
«Организм настроен на работу, на цель, на задачу, поэтому человек часто игнорирует ухудшение самочувствия. А когда переходит в состояние отдыха — болезнь проявляется в полной мере», — объяснила Радина.
При этом хронический стресс и переутомление негативно влияют на иммунную систему. Защитные механизмы организма ослабевают, и человек становится более уязвимым для вирусов и бактерий.
Как отмечает врач, во многих случаях болезнь начинается ещё в рабочие дни: появляется лёгкий насморк, слабость или недомогание. Однако человек продолжает работать на износ и не даёт себе восстановиться.
Почувствовал себя плохо только на отдыхе. То есть сам процесс начался раньше.
Кристина Радина.
Врач-терапевт.
Почему отдых тоже может быть стрессом.
По словам Радиной, существует и психологическое объяснение этого феномена. Как ни странно, сам отдых тоже способен становиться стрессом для организма.
Поездка за город, отпуск или смена привычной обстановки воспринимаются мозгом как перемены, а любые перемены требуют адаптации. Новая среда, другой ритм и даже ожидание отдыха могут вызывать внутреннее напряжение.
Врач также упомянула психосоматический фактор: иногда организм словно пытается «защитить» человека от непривычной среды, реагируя болезнью на стресс от перемен.
Людные места повышают риск заражения.
Ещё одна причина праздничных простуд — изменение образа жизни в выходные. Люди чаще посещают кафе, концерты, театры, выставки и другие общественные места, где возрастает количество контактов.
Особенно это касается тех, кто работает удалённо и большую часть времени проводит дома.
«Для многих отдых — это как раз возможность выбраться куда-то в новое место, оказаться в замкнутом пространстве с большим количеством людей. А там уже легко столкнуться с человеком, который болеет», — пояснила Радина.
В результате организм, ослабленный стрессом и усталостью, оказывается более восприимчивым к инфекциям именно тогда, когда человек наконец позволяет себе расслабиться.
Ранее Life.ru писал, что в 2027 году россиян ждут 118 выходных и праздничных дней, включая пять трёхдневных периодов отдыха и одни четырёхдневные каникулы.
Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.