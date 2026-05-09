102-летний Яков Коваленко — о службе и Победе

Он держал в руках сигнальные флаги Тихоокеанского флота и оперативные сводки ростовского вокзала. Он шёл в атаку на японские порты и брал под стражу цыганского барона. Его жизнь — это готовый сценарий для военной драмы и детектива одновременно. Яков Владимирович Коваленко — матрос-сигнальщик, ветеран Советско-японской войны, а затем командир отделения транспортной милиции на станции Ростов-Главный.
В свои 102 года он сохраняет трезвость ума и бодрость духа, а как ему это удаётся, выяснил Rostov.aif.ru.
Сибирское здоровье.
Яков Владимирович Коваленко родился 27 января 1924 года в Новосибирской области. Детство его прошло на Алтае — в краю суровой, но живописной природы. В 1939 году, едва получив школьный аттестат, парень отправился в Комсомольск-на-Амуре, поступил в ремесленное училище, осваивал токарное и фрезерное дело. Тогда он ещё не знал, что фреза и резец уступят место винтовке и морской оптике.
1942-й год. Восемнадцатилетнего Якова призывают в Красную армию и направляют на остров Русский — в 354-й отдельный миномётный батальон морской пехоты. Так парень из алтайской глубинки становится моряком Тихоокеанского флота.
«В войне с гитлеровской Германией я не участвовал, но в августе 1945 года мне довелось воевать с японцами на Корейском полуострове, — вспоминает ветеран. — В составе подразделения морской пехоты тактического морского десанта на торпедных катерах мы высадились в корейском порту Юки. Там приняли свой первый бой. Через два дня освобождали другие порты Сэйсин и Расин», — делится ветеран.
Особенно тяжёлым в его памяти остался бой за портовый город Оодамари на Южном Сахалине в конце августа 1945-го.
«Рота понесла потери, погибли трое наших товарищей», — тише говорит Яков Владимирович. А уже 3 сентября пришла весть о Победе над Японией. За те августовские дни, полные пороха и отваги, матрос Коваленко получил благодарность от самого Иосифа Сталина и медаль «За победу над Японией». Позже орден Отечественной войны II степени.
Демобилизация — 1950 год. Впереди мирная жизнь, но какая? Судьба забрасывает Якова Владимировича в Ростов-на-Дону.
Монеты и облигации.
В Ростове Коваленко поступает на службу в полк Министерство государственной безопасности СССР, который позже преобразуют в линейный отдел милиции на станции Ростов-Главный. В звании старшего сержанта Яков Владимирович работает в должности начальника отделения. Более 20 лет он охранял общественный порядок, сопровождал поезда.
Работа непростая: ловит карманников, дебоширов, а однажды выходит на след особо опасной банды. В послевоенные годы, особенно после амнистии 1953 года, преступность была широко распространена — хищения грузов, кражи, грабежи, разбои, убийства, бандитизм. За время службы командир отделения, старшина милиции Яков Коваленко стал свидетелем многих событий.
1955 год. По нескольким областям прокатилась волна дерзких преступлений: неизвестные врывались в дома священников, пытали их, требуя ценности. Однажды работники почтового отделения вокзала сообщили милиционерам, что в одной из сумок обнаружены крупные суммы денег, золотые монеты, облигации и церковная утварь из драгоценных металлов.
«Мы предположили, что это след налётчиков», — рассказывает Яков Владимирович. — Было принято решение дожидаться того, кто придёт за багажом".
Операция готовилась тщательно. Оперативные работники переоделись в сотрудников почты и таксистов. А самому Коваленко досталась роль грузчика.
«Я выдал багаж человеку, который предъявил квитанцию. Тут его и взяли», — рассказывает Яков Владимирович. Дальше — больше. След привёл в Симферополь, в ресторан, где отдыхал сам цыганский барон Владимир Шаркози — предполагаемый организатор нападений. Его задержали и самолётом доставили в Ростов. За эту операцию старший сержант милиции Яков Коваленко получил государственную награду — медаль «За отличную службу по охране общественного порядка».
За два десятилетия службы Коваленко повидал немало. Довелось ему встречать на перроне Ростов-Главный и великого писателя Михаила Шолохова, и легендарного маршала Семёна Будённого. Оба — земляки, гордость донской земли.
«Смотрели на них — сердце замирало», — улыбается ветеран.
В 1970 году Яков Владимирович ушёл на пенсию, но связи с родным подразделением не терял. Часто приходил в гости к молодым сотрудникам, делился опытом, участвовал в общественной жизни.
В этом году 102-летний юбилей отметил бывший командир отделения линейного отдела милиции на станции Ростов-Главный старший сержант милиции в отставке Яков Владимирович Коваленко.
Время идёт, но характер не стареет. Яков Владимирович по-прежнему бодр, полон сил и планов. И, как и вся страна сегодня, отмечает очередную годовщину Победы в Великой Отечественной войне. За его плечами — война, подвиг, служба, закон. За его сердцем — Россия.