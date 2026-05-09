Мурал маршала Жукова появился в центре Хабаровска

К предстоящему Дню Победы на фасаде здания в центре Хабаровска — на пересечении улиц Муравьёва Амурского и Волочаевской — открыли мурал, посвящённый Георгию Константиновичу Жукову, известному как «Маршал Победы», сообщает пресс-служба администрации города Хабаровск. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Инициатива реализована в рамках проекта «Муралы Победы», направленного на сохранение исторической памяти и популяризацию подвигов героев Великой Отечественной войны.
Над созданием мурала работал художник Василий Шершон, ранее участвовавший в оформлении городских пространств Хабаровска. Работа выполнена с соблюдением исторических деталей, акцент сделан на портретной точности.
Представители городской администрации отметили, что подобные арт объекты помогают привлечь внимание жителей к истории страны и способствуют патриотическому воспитанию.
