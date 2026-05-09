Команда миасского завода «Урал» отправляется в автопробег через всю Россию

В день 81-й годовщины Великой Победы в столице Заполярья будет дан официальный старт масштабной транссибирской экспедиции, которая свяжет север и восток России.
Съемочная группа известного южноафриканского продюсера-путешественника Йохана Баденхорста совместно с командой профессиональных водителей автозавода примет участие в Параде Победы в Мурманске, после чего отправится по маршруту до Магадана, чтобы показать красоту и масштаб России зарубежному зрителю.
Экспедиция пройдет на машинах миасского АЗ «Урал»: новейшем среднетоннажном грузовике «Урал-80» с колесной формулой 4×4 и передвижном автодоме на шасси «Урал 5557». Выбор техники обусловлен сложностью маршрута, общая протяженность которого превысит 20 тыс. километров.
Путь пролегает через крупные города России: Вологду, Владимир, Москву, Волгоград, Казань, Уфу, Омск, Новосибирск, Иркутск — всего экспедиция посетит более 30 регионов России. Одной из главных остановок станет город Миасс — родина легендарных уральских грузовиков: 30 мая здесь запланирована торжественная встреча участников экспедиции с жителями города при участии руководства предприятия.
«В состав экспедиции вошли опытные водители-испытатели автозавода: Евгений Павлов, Евгений Колосков, Роман Макшанцев и Дмитрий Половников. В последний день апреля они выехали из Миасса по маршруту до Мурманска, где 6 мая к ним присоединилась съемочная группа из ЮАР: Йохан Баденхорст, Штрайхер Баденхорст, Стефан Зоннекус, Халден Крог. Цель южноафриканских путешественников — создание многосерийного документального фильма о России, ее природе и людях, который будет представлен иностранному зрителю», — говорится в комментарии.
«С Йоханом Баденхорстом мы знакомы давно. Изначально он планировал отправиться в путешествие по России на мотоциклах “Урал”, однако изменения в производственной базе Ирбитского мотоциклетного завода заставили пересмотреть концепцию. Так родилась идея масштабного пробега на грузовиках “Урал”. Ради этого проекта Йохан специально прошел обучение и получил водительские права категории “С”. Мы уверены, что снятый материал о нашей стране заинтересует иностранного зрителя», — отметил генеральный директор автозавода «Урал» Павел Яковлев.
Экспедиция обещает стать одним из самых ярких медийных и испытательных событий года, демонстрируя выносливость отечественной техники в условиях экстремально длинных дистанций.