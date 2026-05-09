Восемь работников фирмы в Нижнем Новгороде пожаловались на ухудшение самочувствия: перед этим они ощутили запах газа

Медпомощь потребовалась нескольким работникам предприятия в Нижегородской области после того, как прямо на рабочем месте они ощутили резкий запах газа. Об этом информирует пресс-служба госинспекции труда по региону, релиз опубликован в Telegram-канале ведомства.
Сообщается, что пятерым сотрудникам медпомощь была оказана на месте, трое доставлены в приёмный покой больницы. Речь идёт о контролёрах, которые осматривали, измеряли и упаковывали продукцию предприятия.
«Гострудинспекцией в Нижегородской области устанавливаются все подробности и причины группового несчастного случая», — сказал главный госинспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.
Накануне массовое отравление угарным газом произошло в доме на Мехзаводе в Самаре, одна женщина погибла, ещё несколько человек пострадали.
Тем временем две семьи из Подмосковья отравились кониной, пострадали четверо детей.