Путин высоко оценил труд актера Алексея Маклакова: звезда сериала "Солдаты" стал заслуженным артистом РФ

В РФ пополнился почетный список заслуженных артистов России. Это звание получил актер Алексей Маклаков. Он приобрел известность после выхода сериала «Солдаты» (2004−2014). Актер сыграл роль старшего прапорщика. В связи с имеющимися заслугами перед Отечеством президент РФ Владимир Путин присвоил Алексею Маклакову звание заслуженного артиста России. Об этом гласит указ главы государства, размещенный на сайте опубликования официальных документов.
65-летний актер за время карьеры также снялся во франшизе «Майор Гром» и фильме «Ночной дозор». Кроме того, Алексей Маклаков выступает в театре «Ленком Марка Захарова» в Москве.
В этот же день, 8 мая, звание «Заслуженный артист Российской Федерации» было присвоено артистке театра «Кремлевский балет» Олесе Рослановой, артисту Красноярского государственного театра оперы и балета Юрию Кудрявцеву и артисту Национального молодежного театра республики Башкортостан Линару Ахметвалиеву.
Олеся Росланова служит театру «Кремлевский балет» с 2011 года. Балерина исполнила роли в ряде постановок. В их числе «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Дон Кихот», «Руслан и Людмила» и другие. Этим летом, 7 июня, Олеся Росланова исполнит главную женскую партию в «Щелкунчике». Артистка является примой-балериной «Кремлевского балета». Ее супруг Даниил Росланов играет в этом же спектакле роль Принца.
Днем ранее президент России также удостоил медалями «За заслуги в культуре и искусстве» народную артистку РФ Марину Зудину и актрису Наталию Селезневу. Марина Зудина сыграла более 60 ролей в кино. Она появлялась в роли актрисы в фильмах «Москва слезам не верит» (2025 год), «Содержанки», «Волк», «Холодное сердце» и других. В ряде из них Марина Зудина сыграла главную роль. Наталия Селезнева известна публике по комедиям «Операция Ы», «Иван Васильевич меняет профессию» и т.д.
В конце 2025 года Владимир Путин наградил Екатерину и Александра Стриженовых — ведущую Первого канала и режиссера телевидения — почетным званием «Заслуженный артист Российской Федерации». Они пришли на ТВ в конце 90-х. Екатерина Стриженова с 2022 года ведет программу «Самое время».