Новосибирский протоиерей объяснил, можно ли считать ВОВ священной

Александр Ильяшенко, руководитель Миссионерского отдела Новосибирской епархии, директор «Центра религиоведческих исследований» рассуждает о нравственном осмыслении Дня Победы и характере Великой Отечественной войны с позиции христианского мировоззрения. Он объяснил, почему эту войну считают священной, и является ли она таковой с христианской точки зрения. Священнослужитель подчёркивает, любая война — безусловное зло, поскольку несёт людям страдания и смерть. Однако поражение в войне может обернуться ещё большими бедствиями для народа, и потому в ситуации выбора приходится из двух зол склоняться к наименьшему. По словам протоиерея, в годы Великой Отечественной войны советский народ отстоял не только своё существование, но и самобытность, веру, культуру. Русские люди проявили самообладание, доблесть, великодушие и милосердие, и одержанная победа воспринимается как дар Божий, которого народ оказался достоин. Александр Ильяшенко обращает внимание на важный контраст, если в германской армии бесчеловечное отношение к мирному населению поощрялось, то в красной армии за мародёрство, грабёж и насилие полагался расстрел. Почему же тогда Великая Отечественная война может считаться священной? Протоиерей даёт чёткий ответ: