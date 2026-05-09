Внучка партизанки рассказала, как ее бабушка отмечала День Победы

МОСКВА, 9 мая- РИА новости. Внучка известной советской подпольщицы Евгении Михайловой Татьяна Быстрова рассказала РИА Новости о том, как ее легендарная бабушка отмечала День Победы.
Евгения Васильевна Михайлова — советская подпольщица, участвовавшая с Константином Чеховичем в подготовке и проведении подрыва кинотеатра с немцами в оккупированном Порховском районе Псковской области в ноябре 1943 года. Тогда Михайлова была еще юной девушкой, несколько дней она проносила в ведре для мытья полов взрывчатку в здание кинотеатра, в котором во время взрыва было уничтожено 764 фашиста.
Вспоминая о легендарной бабушке, Быстрова рассказала, что Евгения Васильевна и Константин Чехович 9 мая отмечали скромно — поздравляли друг друга телеграммами или заказывали междугородние переговоры на телеграфе. «Каждый год в отпуске Чехович вместе со своей семьей приезжал в Порхов к бабушке», — заявила РИА Новости Быстрова.
Внучка Михайловой заметила, что «воспоминаний и разговоров о войне не было, как и традиций празднования».
Она добавила, что из чествований легендарной бабушки последних лет ей запомнилось, как к ней благодаря партии «Единая Россия», движению «Волонтеры Победы» совместно с агитбригадой из сотрудников Порховского СКК пришли учащиеся местной школы, вручили письма с поздравлениями, выразили слова благодарности. «А агитбригада в военной форме, с флагами исполнили песню “День Победы” Это было очень трогательно, до мурашек и слез», — отметила Быстрова.
Фонд Александра Печерского, занимающийся увековечиванием памяти участников сопротивления в нацистских лагерях, снял два документальных фильма о подвиге Евгении Васильевой и Константина Чеховича.