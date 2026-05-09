Первый случай лечения от ИИ-зависимости зафиксировали в Италии

Госслужба Италии по оказанию помощи лицам с зависимостями зафиксировала первый в стране случай лечения зависимости от искусственного интеллекта. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщило издание Gazzettino.
Речь идет о 20-летней девушке, которая находилась в постоянном контакте с ИИ, научившимся ее понимать. Впоследствии, обретя чувство безопасности в общении с этим инструментом, словно с настоящим другом, она отдалилась «от всего и всех».
— Дружба (если это можно так назвать) со временем превратилась в зависимость: это первый случай «зависимости от ИИ», взятый под наблюдение в службе по лечению зависимостей Ulss 3 Венеции, — сказано в статье.
Главный врач медучреждения Лаура Суарди сообщила, что данный случай зависимости от ИИ не стал неожиданностью, потому что специалисты понимали, что подобные поведенческие трудности появятся. По ее словам, ИИ по мере узнавания человека начинает давать ответы, соответствующие тому, что он хочет услышать.
В американской организации Palisade Research заявили, что мир быстро приближается к точке, когда никто не сможет остановить вышедший из-под контроля искусственный интеллект. Ее исследования показали, что системы ИИ уже способны самостоятельно переносить себя на другие компьютеры.