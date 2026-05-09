В Улан-Удэ прошел военный парад в честь Дня Победы

В Улан-Удэ прошел военный парад в честь 81-й годовщины Победы.

Источник: © РИА Новости

УЛАН-УДЭ, 9 мая — РИА Новости. Военный парад соединений и воинских частей Бурятского территориального гарнизона прошел на главной площади Улан-Удэ в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент РИА Новости.

В Улан-Удэ в субботу стоит теплая солнечная погода. На площади Советов собрались ветераны и зрители. Традиционно парад начался с выноса флага РФ и копии Знамени Победы на центральную площадь Советов.

Командовал парадом заместитель начальника штаба общевойскового объединения гвардии полковник Евгений Смирнов, принимал военный парад начальник штаба — первый заместитель командующего общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в республике Бурятия, Герой Российской Федерации гвардии генерал-майор Владимир Белявский.

«Сегодня, как всегда, мы склоняем головы перед мужеством и самоотверженностью тех, кто героически сражался на фронте, тех, кто, к сожалению, не вернулся с поля боя, тех, кто с нечеловеческим усилием приближал победу вдали от фронта. Об их подвиге во имя своего народа и своей Родины забыть мы не имеем права. Вечная память и слава!», — сказал с трибуны Белявский.

После минуты молчания, объявленной в память о погибших в Великой Отечественной войне, выступил глава республики Алексей Цыденов, который отметил, что каждый пятый житель Бурятии, в общей сложности 120 тысяч человек ушли на фронт, 39 тысяч из них не вернулись домой.

Начался военный парад с шествия сводного взвода барабанщиков. Продолжили прохождение знаменные группы, которые пронесли государственный флаг Российской Федерации, копию Знамени Победы и флага министерства обороны Российской Федерации. Следом по площади прошли офицеры управления общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), танкисты, военнослужащие мотострелковой бригады, артиллеристы, зенитчики, связисты, военнослужащие радиационной, химической и биологической защиты, десантники.

Уже традиционно в параде приняли участие женщины-военнослужащие. Следом парадным строем прошли представители воздушно-десантных войск, авиационного полка, космических войск, а также сотрудники пограничного управления ФСБ, Нацгвардии, МЧС, МВД и УФСИН.

Также по площади промаршировали юнармейцы, учащиеся военного учебного центра при Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления, воспитанники Республиканской кадетской школы имени Героя России Виталия Сукуева, представители Центра «Воин» и Новоселенгинской казачьей школы-интерната.

Завершил парад сводный военный оркестр Улан-Удэнского гарнизона.

«Всего в военном параде приняли участие около 2 тысяч человек, в том числе свыше тысячи военнослужащих от министерства обороны Российской Федерации», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ВВО.

Весь день в столице Бурятии будут проходить праздничные мероприятия — акции «Трамвай Победы», «Вахта памяти», полуденный выстрел, мастер-классы и многое другое. Завершится празднование Дня Победы праздничным салютом на острове Комсомольский и лазерным шоу на площади Советов.

