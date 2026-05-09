Владимир Путин направил в адрес Главы Башкирии поздравление с Днем Победы

К лидеру страны присоединились Председатель Правительства России Михаил Мишустин и полпред главы государства в ПФО Игорь Комаров.

Источник: Башинформ

Президент России Владимир Путин по доброй традиции поздравил Главу Башкирии Радия Хабирова и народ республики с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Лидер российского государства отметил, что страна отмечает «этот священный праздник с чувством сыновьей гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились жестокому и беспощадному врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир».

«Их стойкость, сила духа и вера в правое дело будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к Родине, личной сопричастности к ее судьбе. Желаю вам успехов и всего наилучшего», — подчеркнул Владимир Путин.

В официальном поздравлении Председателя Правительства России Михаила Мишустина говорится о подвиге многонационального народа.

«Этот священный день напоминает, насколько ценен мир, каждая человеческая жизнь. Мы с чувством огромной благодарности чтим ветеранов, подаривших нам свободу и будущее. Восхищаемся героизмом, стойкостью бойцов специальной военной операции. Они достойны своих предков, надежно защищают интересы и безопасность нашей страны», — отметил Мишустин.

Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил, что 9 Мая — особая дата в истории нашего народа.

«Восемьдесят один год назад завершилась одна из самых жестоких и кровопролитных войн в истории человечества. Мы склоняем головы перед подвигом наших героев. Память о них, наших родных и близких, бережно передается из поколения в поколение. Мы отдаем дань глубокого уважения труженикам тыла и всем, кто восстанавливал страну и укреплял ее мощь. Эти люди подарили нам величайшую ценность — свободу жить, трудиться, учиться, любить и воспитывать детей. И сегодня эти ценности на передовой защищают наши бойцы, врачи, волонтеры, плечом к плечу отстаивая мир, суверенитет и единство многонациональной России».

