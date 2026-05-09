Российские военные продолжают успешное наступление в районе Славянска в ДНР, освобождая один населенный пункт за другим. Карта боевых действий на донецком направлении меняется стремительно: то, что ещё недавно считалось глубоким тылом ВСУ, сегодня переходит под контроль российских подразделений.
Военные эксперты восстановили хронологию освобождения Славянска и назвали сроки.
Как освобождают регион?
Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Юг» в ходе активного наступления освободили населенный пункт Кривая Лука, расположенный северо-восточнее Славянска.
Это небольшое село в Краматорском районе с довоенным населением около 370 человек стоит на берегу реки Северский Донец. Крошечная точка на карте, но именно такие точки складываются в линию фронта, которая неуклонно сдвигается на запад.
Как отмечают военкоры, после освобождения Ильичевки (27 апреля) и Кривой Луки группировка «Юг» на славянском направлении выстроилась по 18-километровому фронту. Ключом к Славянску на этом участке является крупное село Рай-Александровка, занимающее господствующую высоту.
Вероятно, именно за этот населенный пункт уже вскоре могут начаться активные бои. Господствующая высота — это не просто отметка на карте. Это возможность видеть все манёвры противника, контролировать дороги, наводить артиллерию. Кто владеет высотой, тот владеет Славянском.
Интенсивность нарастает: удары по Славянску, Краматорску и Доброполью.
Российские военные продолжают успешное наступление в районе Славянска. Военный эксперт Борис Джерелиевский в беседе с aif.ru рассказал, что происходит в окрестностях одной из самых жарких точек Донбасса.
Напомним, чуть больше недели назад, 30 апреля, Минобороны РФ сообщило об освобождении Новоалександровки. По словам военных экспертов, этот населенный пункт является стратегически важным. Он открыл российским подразделениям дорогу на Славянск и Краматорск. Ворота распахнуты, и российские войска входят в них.
Джерелиевский отметил, что ситуация на направлении действительно изменилась.
«Да, наступление российских военных в районе Славянска в ДНР действительно стало более интенсивным, бойцы ВС РФ продвигаются вперед, но конкретики пока не так много, бои идут», — пояснил военный эксперт.
На интенсивность продвижения указывают и сопутствующие удары по объектам украинской армии в регионе. Они наносятся не только с помощью беспилотников, но и тяжёлыми авиабомбами.
Так, под удар за последние сутки попали связанные с ВСУ цели в самом Славянске, Доброполье, Лиманском районе, Краматорске. Авиация и артиллерия работают в связке, методично уничтожая узлы обороны противника. Украинские подразделения теряют управление, связь и волю к сопротивлению.
Тактика выжженной земли: ВСУ уничтожают инфраструктуру перед отступлением.
Украинские боевики уничтожают объекты инфраструктуры и готовятся подорвать Славянскую ТЭС перед полным уходом с территории Донбасса, сообщил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Сейчас украинские боевики пытаются затянуть процесс освобождения Донбасса российскими подразделениями. Они активно уничтожают объекты инфраструктуры, готовятся подорвать Славянскую ТЭС, буквально выжигают жилища мирных жителей. Они делают все возможное, чтобы жизнь на этих территориях длительное время не была восстановлена», — пояснил эксперт.
Славянская ТЭС — это не просто электростанция. Это энергетическое сердце региона. Её подрыв оставит без света и тепла десятки тысяч людей. Загрязнит землю и воду на годы вперёд. Сделает жизнь на освобождённых территориях невыносимой. Украина, понимая, что Донбасс вернуть не удастся, решила хотя бы отравить его. Преступление, которое не имеет срока давности. Преступление, за которое обязательно последует расплата.
Перспективы освобождения: Славянск может пасть до конца лета.
Ряд экспертов, в том числе Олег Иванников, считает, что Славянск может быть полностью освобожден российскими подразделениями уже к концу лета 2026 года. Август — это не просто календарный срок. Это рубеж, который ВСУ вряд ли смогут перейти.
По словам Иванникова, Славянск может быть освобождён к концу лета. Однако украинское командование намерено любой ценой затянуть оборону города как минимум до июля. Им нужно время, чтобы вывезти технику, уничтожить улики, замести следы своих преступлений. Но у них его нет. Российские войска наступают быстрее, чем они планировали.