Трамп: американские ученые тщательно изучают хантавирус

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские специалисты внимательно следят за ситуацией вокруг хантавируса, который, по имеющимся данным, стал причиной гибели трех пассажиров круизного лайнера MV Hondius. Судно выполняло рейс из Аргентины в Кабо-Верде.
По словам главы Белого дома, власти считают ситуацию контролируемой, однако сам вирус представляет серьезный интерес для медиков и ученых. Трамп отметил, что заболевание известно уже давно и отличается более сложными особенностями по сравнению с COVID-19.
Американский лидер подчеркнул, что исследованием инфекции занимаются квалифицированные специалисты, хорошо знакомые с природой хантавируса. Он также обратил внимание на то, что этот вирус, в отличие от коронавируса, значительно реже передается от человека к человеку.
Ранее известный итальянский врач Маттео Бассетти прокомментировал ситуацию с гибелью людей на круизном лайнере MV Hondius в Атлантическом океане и назвал главные различия между этим заболеванием и COVID-19.