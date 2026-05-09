Более 5 600 украинцев въехали в РФ с начала года: фиксируется рост числа прибывших

В 2026 году граждане Украины стали чаще въезжать в Россию. В первом квартале зафиксирован рост числа прибывших в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. Всего границу пересекли более 5 600 украинцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные статистики.
Отмечается, что за первый квартал 2026-го в РФ прибыло на 214 украинцев больше, чем за тот же период прошлого года. Так, с января по март в Россию въехал 5 641 гражданин Украины.
Чаще всего украинцы указывали частную цель визита. По данным статистики, среди прибывших таких почти 5 400 человек. Еще 168 граждан Украины указали целью пересечения границы с РФ деловой визит.
Кроме того, ряд украинцев прибывают в Россию в поисках работы. Таких за данный период вычислено 35 человек. Еще 20 прибыли в туристических целях. Помимо прочего, украинцы ездят в Россию учиться. С начала 2026 года зафиксировано 17 таких случаев. Шестеро из общего количества прибыли в РФ транзитом.
Известно, что двое украинцев пересекли границу в качестве обслуживающего персонала транспорта. Они благополучно прошли проверочные мероприятия. Большинство граждан Украины при пересечении границы пользовались авиасообщением. Еще 45 человек прибыли на автомобиле, трое — на поезде. Кроме того, двое граждан Украины пресекли границу пешком.
Стоит отметить, что с октября 2023 года украинцы могут въезжать в Россию с территорий третьих государств исключительно через аэропорт Шереметьево и автомобильный пункт пропуска «Лудонка». Второй находится в Псковской области.
Сейчас в РФ проживает порядка 2 миллионов украинцев. Как отметила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, власти продолжают работать по гражданской линии. Аппарат Татьяны Москальковой решает вопросы воссоединения семей России и Украины. Их члены оказались разделены из-за закрытых границ.
Население Украины каждый год сокращается примерно на 320 тысяч человек. По имеющимся сведениям, при самом оптимистичном сценарии страна может рассчитывать на добровольное возвращение не более 1,6 миллиона эмигрантов. Демографическая ситуация останется плачевной даже в таком случае.