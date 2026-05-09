Операция РФ под Купянском потрясла Америку: захвачен особый пленник

На купянском направлении в ходе боевых действий российские военные уничтожили 16 иностранных наемников ВСУ. 24-летний колумбиец Уильям Андрес Гальего Ороско добровольно сложил оружие и сдался в плен, стремясь сохранить свою жизнь. Как подчеркнул в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, этот иностранец может представлять интерес не только для военных, но и для правоохранительных органов по всему миру.
«Представитель колумбийского наркокартеля»: версия эксперта.
Подполковник запаса Олег Иванников отметил, что Гальего Ороско может быть не просто наемником, приехавшим на Украину за деньгами, а членом колумбийского наркокартеля.
«Нельзя исключать, что взятый в плен колумбиец является представителем колумбийского наркокартеля, отправленным на Украину, получать военный опыт и принимать участие в боевых действиях после против России. Пленение такого важного иностранца принесёт реальную информацию для российских правоохранительных органов и интерпола, начиная от тех объектов, где вербуют колумбийцев, заканчивая его диверсионной разведывательной деятельностью», — рассказал военный эксперт.
Какие задания мог выполнять колумбийский наемник.
По словам Иванникова, Гальего Ороско может оказаться носителем важнейшей информации, в том числе, о том, как и где вербуют колумбийцев. Кроме того, он может быть связан с ГУР Украины.
«Он может сообщить о тех центрах, где проходил обучение и стажировку. Вся эта информация будет аккумулирована российскими правоохранителями, будет заведено уголовное дело, в рамках которого будет проведено тщательное расследование всех преступлений колумбийца и его покровителей, его наставников и боевиков ВСУ, которые руководили его деятельностью. Нельзя исключать, что он был напрямую связан с главным управлением разведки Украины и выполнял особые задания по совершению диверсии против российских вооружённых сил. Это крайне опасный иностранец, которому нужно вдвойне больше уделять внимания, нежели всем остальным пленным, так как он может быть не только носителем важной и секретной информации, но и также обладать возможностью оказывать деятельное сопротивление и, возможно, попробует совершить побег», — рассказал военный эксперт.
Десятки лет за решеткой: что ждет колумбийца.
Подполковник запаса Олег Иванников объяснил, что колумбийца ждет следствие и суд. За совершенные преступления он может отправиться в тюрьму на 22 года и даже больше.
«Наёмника будут проверять по базам Интерпола. Наверняка он числится в розыске как опасный преступник в своём государстве либо же в соседнем государстве Латинской Америки, где он мог совершать преступления и засветиться. В России, когда будет проводиться следствие, будут учитываться все моменты, которые скажутся на вынесении приговора. Это будет однозначно обвинительный приговор и не менее 22 лет лишения свободы. В последующем, если дополнительные эпизоды преступной деятельности наёмника не будут доказаны, то он может по истечении этого срока выйти на свободу и покинуть территорию России», — объяснил он.
Сколько всего наемников ВСУ попали в плен ВС РФ.
По словам Иванникова, с начала СВО в плен ВС РФ попали порядка 2000 наемников.
«Сейчас ведётся очень кропотливая работа, по каждому заведено уголовное дело и расследуются все преступления, совершенные иностранными наёмниками как на территории России, так и в других странах. Большинство из них имеют красные карточки интерпола и находятся в розыске в других странах. В последующем на дипломатическом уровне будут приниматься решения о передаче таких людей в третьи страны, где они будут отбывать наказание за свои преступления», — уточнил он.
Иванников добавил, что назвать точное число ликвидированных в зоне СВО иностранных наемников ВСУ затруднительно, поскольку киевский режим уничтожает их тела, чтобы не выплачивать компенсации родственникам.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро выступил с заявлением, что за Украину воюют порядка семи тысяч его соотечественников. По данным источников, колумбийцы лидируют в списке ликвидированных на Украине наемников — 605 человек. Не менее 150 колумбийских семей ищут информацию о родственниках, которые пропали без вести после вступления в ВСУ.