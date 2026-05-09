Отказывают с девяностых: Сын узника Освенцима не может почтить память отца, его не пускают в музей

Администрация музея Освенцим несколько раз отказала сыну узника этого концлагеря в праве посетить музей и увидеть барак, где содержался его отец. Об этом Александр Лебедев рассказал РИА Новости.
«К сожалению, все мои попытки выйти на Музей Освенцима не увенчались успехом. Причем это было еще в 1990-е. Они отвечали, что русский филиал барака закрыт на ремонт, мы не можем сказать, что именно там есть», — сказал россиянин.
Его отец, Александр Фёдорович Лебедев, был узником концлагеря Освенцим и одним из организаторов подпольного сопротивления советских военнопленных.
