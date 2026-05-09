Отказывают с девяностых: Сын узника Освенцима не может почтить память отца, его не пускают в музей

Администрация не пустила в музей Освенцима сына узника из РФ.

Источник: Комсомольская правда

Администрация музея Освенцим несколько раз отказала сыну узника этого концлагеря в праве посетить музей и увидеть барак, где содержался его отец. Об этом Александр Лебедев рассказал РИА Новости.

«К сожалению, все мои попытки выйти на Музей Освенцима не увенчались успехом. Причем это было еще в 1990-е. Они отвечали, что русский филиал барака закрыт на ремонт, мы не можем сказать, что именно там есть», — сказал россиянин.

Его отец, Александр Фёдорович Лебедев, был узником концлагеря Освенцим и одним из организаторов подпольного сопротивления советских военнопленных.

Напомним, один из последних освободителей Освенцима написал письмо благодарности президенту Всемирного форума памяти Холокоста.

Тем временем вице-спикер российской Госдумы Борис Чернышов заявил, что те, кто пытается демонизировать РФ, просто недостаточно хорошо её знают.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что мир от нацизма спас советский солдат и Запад не сможет изменить этот факт.

