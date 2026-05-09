Отказ из Освенцима: сын узника из России не может попасть в музей

Александр Федорович Лебедев — узник концлагеря и организатор подполья советских военнопленных. Целью сопротивления была помощь больным и истощенным узникам, а также спасение заключенных от уничтожения. После освобождения он написал книгу «Солдаты малой войны».
«Все мои попытки связаться с Музеем Освенцима не увенчались успехом, еще с 1990-х. Они отвечали, что русский филиал барака закрыт на ремонт», — сказал сын в интервью РИА Новости.
По его словам, в 1960-х в бараке делали фотовыставку, где был портрет его отца — видного деятеля сопротивления.
«Сейчас туда никого не пускают, узнать невозможно. Хотелось бы побывать и посмотреть, что там», — добавил он.
В фонде Александра Печерского, который занимается увековечением памяти участников сопротивления рассказали, что движение в лагерях было не стихийным, а выстроенным. Фонду удалось установить, что именно советские подпольщики спланировали восстание против зондеркоманды Освенцима.
Представитель Центра «Холокост» рассказал, кто на самом деле освободил Освенцим.