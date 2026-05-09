Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток на питбайке устроил ДТП в Хабаровском крае

В Хабаровском крае зафиксированы два ДТП с участием несовершеннолетних водителей.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в Хабаровском крае зафиксированы два ДТП с участием несовершеннолетних водителей. В обоих случаях дети получили травмы и были госпитализированы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Хабаровскому краю. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Первое происшествие произошло 8 мая в 15:35 в посёлке Берёзовый (Солнечный округ), на улице Лесной у дома № 27. Подросток 2010 года рождения на питбайке SK200 сбил велосипедистку 2017 года рождения. Пострадавшая доставлена в больницу с травмами. Оба участника движения двигались в одном направлении. Известно, что подросток катался с разрешения матери.

Второе ДТП случилось около 8 мая 16:00 в Комсомольске на Амуре. На дворовой территории дома № 27 по проспекту Октябрьскому 10 летний велосипедист выехал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля и столкнулся с движущимся транспортом. Ребёнок госпитализирован с переломами.

Во всех случаях несовершеннолетние были без защитной экипировки. По результатам проверок в действиях родителей усматриваются признаки правонарушения по ст. 5.35 КоАП РФ.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru