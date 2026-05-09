Подросток на питбайке устроил ДТП в Хабаровском крае

Сегодня в Хабаровском крае зафиксированы два ДТП с участием несовершеннолетних водителей. В обоих случаях дети получили травмы и были госпитализированы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Хабаровскому краю. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Первое происшествие произошло 8 мая в 15:35 в посёлке Берёзовый (Солнечный округ), на улице Лесной у дома № 27. Подросток 2010 года рождения на питбайке SK200 сбил велосипедистку 2017 года рождения. Пострадавшая доставлена в больницу с травмами. Оба участника движения двигались в одном направлении. Известно, что подросток катался с разрешения матери.
Второе ДТП случилось около 8 мая 16:00 в Комсомольске на Амуре. На дворовой территории дома № 27 по проспекту Октябрьскому 10 летний велосипедист выехал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля и столкнулся с движущимся транспортом. Ребёнок госпитализирован с переломами.
Во всех случаях несовершеннолетние были без защитной экипировки. По результатам проверок в действиях родителей усматриваются признаки правонарушения по ст. 5.35 КоАП РФ.
