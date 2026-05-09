Красноярцы возложили цветы к Вечному огню в День Победы

По традиции в Красноярске почтили память павших героев Великой Отечественной войны. Около музея «Мемориал Победы» губернатор Красноярского края, митрополит Красноярский и Ачинский Никита, представители органов власти, участники СВО, ветераны, волонтеры и жители края возложили цветы к Вечному огню. Мы чтим память всех наших земляков, которые ценой своей жизни обеспечили нашу Великую Победу и жизнь под мирным небом. Более 450 тысяч жителей края ушли на фронт. Каждый третий не вернулся домой. Почти половина из них — в списках пропавших. Семьям выпала самая тяжелая учесть: ждать и верить. Связь поколений не прерывается, сегодня наши школьники, добровольцы, волонтеры-поисковики продолжают искать имена неизвестных солдат и возвращать домой наших героев-защитников. Это обеспечивает связь поколений, которая живет в каждой семье. Это показывает, как важно наше единство. Сегодня мы с гордостью пройдем в едином строю Бессмертного полка с нашими защитниками-героями. Низкий поклон каждому ветерану и труженику тыла, — отметил в ходе митинга губернатор Михаил Котюков. Память павших героев Великой Отечественной войны почтили минутой молчания и оружейным залпом.