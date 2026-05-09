Раскрыта статистика въезда граждан Украины в Россию за январь-март

С начала 2026 года в Россию зафиксирован рост числа въезжающих граждан Украины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные. За первые три месяца года в страну прибыли 5641 человек.
Показатель оказался выше прошлогоднего уровня на 214 человек. Основная часть пересечений границы пришлась на частные поездки — таких случаев насчитывается около 5,4 тысячи.
Помимо этого, 168 граждан Украины указали деловые цели визита. Ещё 35 человек прибыли для работы, 20 — как туристы, 17 — с целью обучения. Отдельные случаи связаны с транзитным проездом и поездками в составе транспортного персонала.
Абсолютное большинство въездов пришлось на авиационное сообщение. Самолётами воспользовались более 5,5 тысячи человек. Автомобильным транспортом границу пересекли 45 граждан, железной дорогой — трое. Пешком в Россию прибыли два человека.
Основной поток въезжающих формируется за счёт частных поездок и авиасообщения, тогда как остальные цели визита и способы пересечения границы остаются значительно менее массовыми по сравнению с общими показателями статистики за рассматриваемый период.
