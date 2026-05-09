День Победы 2026 в Красноярске: прямая трансляция, фото, видео

Красноярск отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Центральное событие праздника — торжественный парад — начнётся на Красрабе в районе стелы «Красноярск — город трудовой доблести» в 12:00. Там же проведут любимую горожанами акцию «Бессмертный полк».
Однако помимо парада красноярцев ждут и другие интересные события и локации. Что происходит в городе в светлый праздник — следим в прямой трансляции.
10:30.
Главные часы играют «День Победы» в честь праздника. Над центром города вместо привычного боя звучит легендарная композиция Давида Тухманова «День Победы».
Услышать праздничный марш красноярцы и гости города могут четыре раза в день. Мелодия звучит в 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00.
10:00.
Над Красноярском подняли копию Знамени Победы. Мэр города Сергей Верещагин дал старт празднованию 9 Мая.
Также у здания городской администрации прошли показательные выступления сводной роты почётного караула Поста № 1.
