День Победы 2026 в Красноярске: прямая трансляция, фото, видео

Смотрим, как празднуют 9 Мая в краевой столице.

Красноярск отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Центральное событие праздника — торжественный парад — начнётся на Красрабе в районе стелы «Красноярск — город трудовой доблести» в 12:00. Там же проведут любимую горожанами акцию «Бессмертный полк».

Однако помимо парада красноярцев ждут и другие интересные события и локации. Что происходит в городе в светлый праздник — следим в прямой трансляции.

10:30.

Главные часы играют «День Победы» в честь праздника. Над центром города вместо привычного боя звучит легендарная композиция Давида Тухманова «День Победы».

Услышать праздничный марш красноярцы и гости города могут четыре раза в день. Мелодия звучит в 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00.

10:00.

Над Красноярском подняли копию Знамени Победы. Мэр города Сергей Верещагин дал старт празднованию 9 Мая.

Также у здания городской администрации прошли показательные выступления сводной роты почётного караула Поста № 1.

Напомним, полная программа мероприятий на День Победы 2026 в Красноярске есть на нашем сайте.