Парад Победы прошел в Уссурийске

В Уссурийске состоялся военный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном смотре на центральной площади города приняли участие 1060 человек. Перед ветеранами и почетными гостями промаршировали военнослужащие разных родов войск, суворовцы и юнармейцы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».