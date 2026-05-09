Парад Победы прошел в Уссурийске

В Уссурийске состоялся военный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном смотре на центральной площади города приняли участие 1060 человек. Перед ветеранами и почетными гостями промаршировали военнослужащие разных родов войск, суворовцы и юнармейцы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
По традиции парад начался с выноса Государственного флага РФ и Знамени Победы. Символы праздника пронесли перед трибунами под звуки знаменитой песни Александрова «Священная война».
«Принимал парад Герой России генерал-майор Семен Николаев, исполняющий обязанности командующего 5-й общевойсковой армией ВВО. После традиционного объезда расчетов и минуты молчания он обратился с поздравительной речью к ветеранам и участникам смотра. Официальная часть завершилась совместным исполнением государственного гимна», — рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.
Сразу после этого началось торжественное прохождение войск. Чеканя шаг, парад открыла рота барабанщиков Уссурийского суворовского военного училища. Следом за ними по площади прошли расчеты мотострелковой и десантно-штурмовой бригад, артиллеристы, ракетчики и зенитчики. В едином строю также промаршировали сводный батальон юнармейцев, военнослужащие бригады материально-технического обеспечения, сводные женские расчеты и казаки.
За музыкальное сопровождение смотра отвечал сводный оркестр Уссурийского гарнизона. Парад в Уссурийске традиционно отличается масштабностью, поскольку именно в Приморском крае базируется самое крупное общевойсковое объединение во всем Восточном военном округе.