Песков назвал приоритетом обеспечение безопасности на День Победы в стране

Во время открытия саммита европейского политического сообщества в Ереване украинский президент Владимир Зеленский пригрозил ударом по параду в Москве 9 мая. По его словам, впервые за много лет на этом мероприятии не будет военной техники. Он добавил, что РФ якобы «не может позволить себе присутствие вооружения на параде».