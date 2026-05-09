Песков назвал приоритетом обеспечение безопасности на День Победы в стране

Меры по обеспечению безопасности на День Победы в России являются приоритетом. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
— Обеспечение безопасности является абсолютным приоритетом, — ответил он на вопрос журналистов о предпринятых мерах, передает ТАСС.
8 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, если Запад попытается испортить «святой для России праздник» День Победы, то пощады им не будет. По его словам, РФ должна устранить любые угрозы безопасности, которые исходят от Украины.
7 мая Дмитрий Песков сообщил, что дополнительные меры по обеспечению безопасности российского президента Владимира Путина принимаются на фоне угроз Украины сорвать парад Победы в Москве.
Во время открытия саммита европейского политического сообщества в Ереване украинский президент Владимир Зеленский пригрозил ударом по параду в Москве 9 мая. По его словам, впервые за много лет на этом мероприятии не будет военной техники. Он добавил, что РФ якобы «не может позволить себе присутствие вооружения на параде».