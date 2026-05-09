Без русского никак: раскрыт главный секрет Верки Сердючки

Скандально известная Верка Сердючка (настоящее имя — Андрей Данилко) продолжает выступать на закрытых частных мероприятиях для русскоязычной публики, несмотря на ограничения киевских властей. В беседе с aif.ru музыкальные эксперты рассказали, на что готов артист за гонорар.
Правда о концертах Сердючки и русском языке.
О том, чем сейчас живет артист, aif.ru рассказал продюсер Леонид Дзюник.
«Мы с Андреем перестали общаться. Судя по той информации, которой я располагаю, он, как и прежде, продолжает все равно говорить на русском языке, даже на публичных мероприятиях. Тут важно помнить, что для него и все движение вперёд началось с того, как он приехал в Россию, это ещё в 90-е годы. У него и песни все были на русском языке. И поверьте мне, он и продолжает так говорить, он и будет так говорить, потому что это его язык родной. И не секрет, что на одном из его концертов, когда он начал исполнять свои знаменитые песни на русском, сумасшедшие неонацисты начали возмущаться, а он их отправил по известному маршруту», — объяснил он.
Продюсер уточнил, что и сейчас основной доход Данилко получает от концертной деятельности.
«В любом случае, для него концертная деятельность — это основной вид заработка. Андрей, в принципе, очень такой резкий парень, думаю, скорее всего, если это какое-то закрытое мероприятие, то он обязательно исполнит “Катюшу”, если об этом попросит заказчик мероприятия. Эта песня у нас всех в душе, она в сердце», — добавил Дзюник.
«Запретить петь “Катюшу” и “День Победы”»: позиция Сергея Дворцова.
Продюсер Сергей Дворцов занял жесткую позицию по отношению к Верке Сердючке. Он подчеркнул, что артист предал нашу страну, где он был востребован и получал высокие гонорары.
«Я бы запретил петь Верке Сердючке за пределами нашей страны два великолепных наших хита: “Катюшу” и “День Победы”. Это все-таки для патриотов и для людей, лиц, звезд, которые действительно не предали нашу страну в начале специальной военной операции», — отметил он.
Без русской аудитории гонорары упали вдвое.
Доходы Андрея Данилко без гастролей по России сократились вдвое. По словам продюсера Сергея Дворцова, Верка Сердючка существенно упала в цене.
«Сердючка зарабатывала очень хорошо. Были высокие гонорары, закрытые корпоративы стоили порядка от 7 миллионов до 13−15. Сейчас она может зарабатывать в пределах от 5 до 7 миллионов, то есть, в два раза меньше, чем раньше. И за эти деньги Данилко готов на все, просто может лечь, собственно, под каждого заказчика. Это подстилка, продажная шкура. Он продажный лицемер», — резюмировал эксперт.