Жена Владимира Никитина рассказала, что думает о высказываниях Неделина

Жена пермского легкоатлета Владимира Никитина дала интервью, в котором вспомнила историю знакомства со спортсменом. Также она рассказала, почему не реагирует на критику со стороны бегуна Дмитрия Неделина в адрес мужа.
В беседе с корреспондентом Спортс Юлия Никитина пояснила, что не подписала на легкоатлета Дмитрия Неделина и его супругу Анастасию Тукмачёву.
«У нас своя жизнь, на все остальное мы никак не реагируем. Я этих людей не знаю, их мнение меня не задевает. Ну, есть — и есть, зачем об этом переживать? У меня даже времени на это нет», — заявила Юлия.
Также пермячка вспомнила историю знакомства со своим супругом. Оказалось, девушка отметила Владимира Никитина на фото в соцсетях, завязалась переписка. Первое свидание произошло в пять утра на набережной — молодые люди решили бегать.
Напомним, 3 мая в Казани Владимир Никитин установил новый рекорд России. Он пробежал марафон за 2 часа 8 минут 9 секунд. После этого в интервью Владимир Никитин признался, что его обидели слова Дмитрия Неделина о том, что Никитин «тяжелее кроссовок ничего в жизни не держал».