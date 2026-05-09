Он научился понимать: зафиксирован первый случай лечений от ИИ-зависимости

В Италии обнаружена девушка с зависимостью от искусственного интеллекта, это первый случай в стране. Историю рассказывает издание Gazzettino со ссылкой на государственную службу Италии по оказанию помощи лицам с зависимостями (SERD).
Сообщается, что 20-летняя девушка долгое время контактировала с ИИ, который научился её понимать. Через какое-то время девушка отдалилась от родственников и друзей.
В публикации отношения итальянки и искусственного интеллекта определяют как токсичную дружбу, которая со временем переросла в зависимость. Сообщается, что медики взяли девушку под наблюдение.
