В Хабаровском крае ко Дню Победы выплаты получили более 31 тысячи человек

В Хабаровском крае единовременные выплаты ко Дню Победы получили более 31 тысячи жителей региона, — сообщает пресс-служба краевого правительства.
Поддержку оказали участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, а также детям военного времени. На эти цели из бюджета направили более 63 млн рублей.
По данным министерства социальной защиты края, сейчас в регионе проживают 462 ветерана Великой Отечественной войны. Среди них — 30 участников ВОВ, 369 тружеников тыла, 21 житель блокадного Ленинграда и 40 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.
Министр социальной защиты края Александр Дорофеев отметил, что для ветеранов в регионе действует комплекс мер поддержки.
«Эти меры разработаны для того, чтобы ветераны могли достойно жить и получать необходимую поддержку от государства», — подчеркнул он.
Одной из самых востребованных мер остается компенсация 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Также ветеранам компенсируют проезд по социальным нуждам на междугородном транспорте, предоставляют льготы на поездки к дачным участкам и помогают с газификацией домов.
Кроме того, ветераны могут оформить социальное обслуживание на дому — соцработники помогают с покупкой продуктов и лекарств, уборкой и приготовлением пищи.