Новосибирцы примут участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка»

В Новосибирске 9 мая «Бессмертный полк» проходит в двух форматах: онлайн и привычном шествии. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Участники «Бессмертного полка» начали собираться в девять часов утра на Красном проспекте у часовни Николая Чудотворца. Оттуда они пойдут по четной стороне Красного проспекта до Дома офицеров. Во главе колонны будет духовой оркестр, представители поискового движения и национальная колонна.
Для тех, кто не сможет посетить центр города, но хочет увидеть шествие «Бессмертного полка», предусмотрены трансляции на сайте интернет-трансляций Новосибирска, а также на телеканале ОТС.
Еще сегодня проходит «Бессмертный полк онлайн». Все желающие на одноименном сайте могли подать заявки на участие, загрузив снимок и биографию труженика тыла либо участника Великой Отечественной войны. Кстати, сейчас на платформе насчитывается более 1 млн имен.