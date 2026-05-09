«Это шок!» Даже травма не помешала бразильянке и пермяку стать лучшей парой

Настоящими героями балетного конкурса «Арабеск-2026» стали артисты Пермского театра оперы и балета Анн-Жуллиет Пинейро и Александр Михалёв. Они выиграли золотые медали среди женщин и мужчин, «серебро» в конкурсе современной хореографии, а также получили приз имени Екатерины Максимовой и Владимира Васильева «Лучшему дуэту конкурса». Как русский парень и бразильянка (она выступала на «Арабеске» за свою страну) находили на репетициях общий язык и что сегодня они попросили бы у Золотой рыбки — в материале сайта perm.aif.ru.
Самая важная награда.
В балетную труппу Пермской оперы Александр и Джулия (так в театре называют миниатюрную, обаятельную Анн-Жуллиет) попали благодаря участию в предыдущем «Арабеске». Тогда, в 2024-м, оба танцевали соло. Она, уже пять лет работавшая до этого в Orlando Ballet в США, получила диплом конкурса, а затем и приглашение работать в Перми. Он, в то время ещё студент Уральского хореографического колледжа в Екатеринбурге, не прошёл даже на III тур.
«Два раза упал, — с улыбкой вспоминает Саша. — Конечно, хотелось бы станцевать лучше. Но я не стыжусь на самом деле: встал — и дальше продолжил. Тоже опыт».
На потенциал и характер молодого человека, видимо, обратил внимание руководитель балетной труппы Пермского театра оперы и балета Алексей Мирошниченко. И через год, окончив колледж, Михалёв был принят в кордебалет Пермского оперного.
Желая реабилитироваться за прошлый «Арабеск», он заранее подал заявку на участие в нынешнем. Собиралась участвовать в нём и Пинейро — на этот раз в дуэте с бразильцем Натаном Фернандесом. Но после того как Фернандес покинул пермскую труппу, репетитор по балету Виталий Полещук предложил Александру: «Так, может, тебе дуэт создать с Джулией? Как ты девочку держишь?» Он ответил: «Вроде, нормально. Па-де-де из “Дон Кихота” танцевал на выпускном».
И началась ежедневная напряжённая подготовка к конкурсу длиной в два с половиной месяца. Под руководством Натальи Моисеевой и Виталия Полещука, которые в далёком 1992 году были первыми обладателями именного спецприза Максимовой и Васильева.
Джулия с Сашей о победе не думали. Просто хотели показаться как можно лучше. Хотя вместе ни разу раньше не танцевали. Да и вообще из дуэтных танцев в театре у Александра Михалёва пока только вставное па-де-де в новой постановке «Жизели», где они с Екатериной Пятышевой очень органичны в ролях крестьянских Жениха и Невесты.
«Какая из трёх наград конкурса самая неожиданная? Все три! Это был шок, — признаётся он. — Но самая важная — приз “Лучшему дуэту”. Не на каждом конкурсе его вручают. Приятно, что мы такой приз выиграли. Когда узнали об этом, даже кричали от радости. Джулия сразу позвонила маме, я тоже написал своим родителям и педагогам из колледжа. Все радовались за нас, поздравляли».
Супер-Джулия и красные носки.
Выступление на I туре оба называют самым трудным. Впервые предстать перед жюри — одно это вызывало огромное волнение. К тому же па-де-де из балета Оффенбаха «Бабочка» очень сложное, с необычной хореографией. Однако ребята справились: продемонстрировали и чувство стиля романтического балета, и почти идеальную технику.
К сожалению, на гала-концерте зрители увидели только мужскую вариацию из этого номера. Из-за травмы ноги партнёрша на гала не выступала, была лишь на предшествовавшей ему церемонии награждения.
О травме Пинейро я узнала, когда после «Арабеска» брала интервью у них с Михалёвым. Правда, то было не совсем интервью: говорил в основном он, а она больше молчала, изредка произнося несколько слов по-русски. Улыбалась, смущалась, но по тому, как он её поддерживал, было понятно, что разные языки не преграда для их общения. Так и на репетициях: что-то объясняли друг другу на русском, что-то на английском, что-то жестами.
«Как Джулия выдержала до конца конкурса, не знаю. Нога у неё заболела ещё на II туре. Делала уколы, естественно. Нет, не упала, это стрессовый перелом стопы. Он бывает от сильной нагрузки. У меня тоже был такой раньше, — рассказывает Александр. — Танцевать с ним можно, но очень больно. Так что она — героиня. Супер-Джулия!».
Уже с больной ногой Анн-Жуллиет исполняла на II туре вариацию Сильвии из одноимённого балета Делиба (Александр показывал вариацию Раба из «Корсара») и современную «Землянику», а на III туре они танцевали па-де-де из «Фестиваля цветов в Дженцано». Чудесный номер, в котором нет головокружительных трюков, зато есть танец с его тонкими нюансами и эмоциональным партнёрством.
Отдельно хочется сказать о «Землянике», ведь с ней в конкурсе современной хореографии Пинейро и Михалёв взяли вторую премию среди исполнителей (первую жюри присудило Вячеславу Колесникову из Барнаула за «Гамлет. Быть»). Поставил эту миниатюру специально для них худрук театра «Балет Евгения Панфилова» Алексей Расторгуев.
По словам Саши, сначала он дал им с Джулией послушать несколько вариантов музыки, среди которых была и песня со словами «Целовались в землянике, пахла хвоя, плыли блики…». Она понравилась им больше других. Песня называлась «Самолётик», авторы — Дмитрий Сухарев и Виктор Берковский, ностальгические 70-е. И номер «Земляника» на неё получился очень трогательный: современные Ромео и Джульетта, у которых всего одна ночь, а надо столько сказать друг другу!
«Не думаю, что мы большой вклад внесли в постановку, но кое-что тоже предлагали. Например, я предложил на поклоне уносить Джулию за кулисы на руках, и Алексей Юрьевич поддержал это, — поясняет Александр. — А с красными носками, которые многие зрители оценили, вышла такая история: на прошлом “Арабеске” я танцевал современный номер в красных носках. Просто потому, что круто выглядит. И тут приходим с Джулией в красных на репетицию, Расторгуев посмотрел и говорит: “Отлично, оставим это в номере!”».
Мечты о Китри и Базиле.
Как новоиспечённые лауреаты «Арабеска» отметили свою победу? Позволили ли себе расслабиться после конкурса? Ответ короткий: «Расслабиться ни в коем случае. Мы задрали планку, теперь нужно соответствовать этому уровню. Отложили победу — и идём дальше. А насчёт отметить — пили сок. Впереди был гала, поэтому только так».
Что касается тортика, то Джулия, оказывается, вообще не любит сладкое. Любимое её блюдо — шаурма. У Саши же всё зависит от настроения: когда борщ, когда пельмени, но стабильно — окрошка. Ну и в сладком себе он тоже не отказывает.
Джулия сейчас не репетирует, продолжает лечение. Но в ближайшее время надеется порадовать зрителей: в «Дон Кихоте» она должна танцевать Амурчика, в «Золушке» — Зиму. Хотела бы исполнять главные партии в этих спектаклях? Конечно! Китри, Золушка, а ещё Медора в «Корсаре» — вот роли, о которых мечтает Анн-Жуллиет Пинейро, выпускница Академии балета в Сан-Паулу, вдохновляющаяся танцем великой Екатерины Максимовой и прима-балерины Королевского балета в Лондоне Марианелы Нуньес.
Сегодня её главные роли на пермской сцене — Мари в «Щелкунчике», Сильфида и Сильвия в одноимённых балетах. Кстати, весталка Сильвия, которая вопреки обету безбрачия любит мужчину и готова ради этой любви на всё, самая дорогая для бразильянки. Она в восторге и от стиля постановки Алексея Мирошниченко, и от самой истории, придуманной им и ставшей либретто.
«Алексей Григорьевич очень начитанный человек. Изучает массу материала перед созданием своих спектаклей. А потом погружает артистов в “историю вопроса”, чтобы мы понимали, про что надо танцевать». — поддерживает партнёршу Александр.
Его роли мечты — Базиль в «Дон Кихоте», Конрад в «Корсаре», Солор в «Баядерке». А кумиры среди танцовщиков — Михаил Барышников, Леонид Сарафанов и Кимин Ким.
Завершая беседу с ребятами, я предложила им представить, что они поймали вдруг Золотую рыбку. Рыбка, чтобы её отпустили, готова исполнить три любые их желания. Что попросят они у неё?
«Красивый дом, машину, — сказала Джулия. — И чтобы в Бразилии появилась новая балетная школа. Та маленькая, в которой я училась, больше не работает».
А Алекандр ответил так: «Сложный вопрос на самом деле. Но я ничего не попрошу у Золотой рыбки. Буду сам всего добиваться. Даже если можно было бы помочь кому-то, например маме финансово, постараюсь всё сделать сам».