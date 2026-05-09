«Это шок!» Даже травма не помешала бразильянке и пермяку стать лучшей парой

О травме Пинейро я узнала, когда после «Арабеска» брала интервью у них с Михалёвым. Правда, то было не совсем интервью: говорил в основном он, а она больше молчала, изредка произнося несколько слов по-русски. Улыбалась, смущалась, но по тому, как он её поддерживал, было понятно, что разные языки не преграда для их общения. Так и на репетициях: что-то объясняли друг другу на русском, что-то на английском, что-то жестами.