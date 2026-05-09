Предлагают не платить за капремонт и обирают до нитки: россиянам рассказали о новых схемах мошенников

Мошенники атакуют россиян, используя различные схемы, выстроенные вокруг капремонта. Как это работает, рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Речь идёт о звонках с предложением вычеркнуть строку капремонта из платёжки за вознаграждение, списать задолженность или получить какую-либо льготу. Гаврилов напомнил, что не существует закона, который освобождал бы собственников квартир от этого платежа, а списание задолженности происходит только после процедуры банкротства.
«Если собеседник просит предоплату в тридцать или сто тысяч рублей, обещает гарантию 100% и ссылается на закрытую программу Минфина или ускоренное банкротство через личный кабинет, разговор стоит прекращать сразу», — сказал Гаврилов ТАСС, напомнив, что не стоит переходить по ссылкам или передавать кому-либо коды из смс.
