День Победы остается одним из главных праздников страны, рассказал социолог

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Праздник Победы остается одной из наиболее значимых дат для российского общества, он входит в пятерку самых главных праздников для россиян, сообщила РИА Новости кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Социологического института РАН-ФНИСЦ РАН Мария Мацкевич.
«Да, безусловно, 9 Мая остаётся одной из наиболее значимых дат для российского общества», — рассказала она.
По словам ученого, «примерно 60 процентов россиян называют День Победы самым важным для себя праздником, на втором месте после Нового года». «В пятерке “самых главных” для россиян праздников все остальные даты отмечаются, как правило, с семьей и друзьями — 8 марта, Рождество и др», — поделилась Мацкевич.