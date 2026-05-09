В Бурятии узник нацистского концлагеря провел телемост с участниками СВО

В Бурятии узник концлагеря Синегрибов провел телемост с бойцами в зоне СВО.

УЛАН-УДЭ, 9 мая — РИА Новости. Отделение «Единой России» в Бурятии организовало телемост узника концлагеря Леонида Синегрибова с бойцами 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской ордена Суворова и Кутузова бригады, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.

«В Бурятии узник нацистских концлагерей Леонид Синегрибов связался посредством телемоста с передовой фронта и передал своим землякам-участникам спецоперации важные слова. Этот разговор через тысячи километров стал возможен благодаря акции регионального отделения “Единой России”, — рассказали агентству в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что телемост принимали бойцы 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской ордена Суворова и Кутузова бригады. В своем обращении к участникам СВО Синегрибов провел параллель между событиями 1940-х годов и современности. «Сегодня фашизм вновь поднял голову. Жители Курска, Белгорода и моей родной Брянщины переживают налеты, бомбардировки, прячут детей в подвалы. Это очень страшно. Мы победили фашизм в 45-м, мы побеждаем его и сегодня», — сказал во время телемоста узник концлагеря.

В ответ бойцы из Бурятии, находящиеся на СВО, заверили, что делают все для победы. «Для нас большая радость — видеть, что дома все хорошо. Ради этого мы и сражаемся», — отметили военные.

Леонид Синегрибов — пoчeтный гpaждaнин Бypятии, З0 лeт в одиночку он издaeт гaзeтy «Cyдьбa», в которой рассказывает peaльныe иcтopии мaлoлeтниx yзникoв фaшизмa.

