Захарова рассказала о восстановлении цепочки памяти о войне и Победе

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Цепочку памяти о Великой Отечественной войне и Победе, которая была надорвана в эпоху 1990-х, удалось восстановить и передать современному поколению не только через учебники и документальные фильмы, но и на уровне общения, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Было понятно, что цепочка уже надорвана в 1990-е. До этого, конечно, в конце 1980-х годов появлялось безразличное отношение к этой тематике, вообще незнание этой тематики… Есть же понятие — вечный огонь, тот, который не должен никогда потухнуть. Вот у нас, мне кажется, было ощущение, что этот огонек был где-то только на уровне раскаленного фитиля… Но удалось сохранить этот огонь. Огонь победы. Огонь, как эстафета памяти», — сказала Захарова накануне 81-й годовщины Победы.
Официальный представитель МИД уточнила, что «цепочка памяти» в 1990-е годы была надорвана тремя компонентами: появлением фейков, ложными постулатами и выдаваемыми за правду «вновь открывшимися» обстоятельствами. Огонь памяти мог потухнуть из-за «недружественных ветров» и безразличия, но этого не случилось, подчеркнула Захарова.
«Мне кажется, что этот момент передачи знания не только в качестве учебников, академических изданий, документальных фильмов, но именно на уровне ощущения, чувства, особой эмоции к новому поколению от поколения уходящего, через нас, через наше поколение, мне кажется, это состоялось», — отметила Захарова.
Теперь важно передать эту память новому, подрастающему поколению, чтобы «цепочка» памяти никогда не была прервана, заключила Захарова.