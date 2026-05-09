Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Праздник со слезами на глазах: в Казахстане отмечают День Победы

АЛМАТЫ, 9 мая — Sputnik. В этот день в Казахстане, как и в других государствах СНГ, ежегодно отмечают День Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Этот праздник считается одним из самых значимых и уважаемых не только в стране, но и во всем мире.

Источник: Sputnik.kz

В Казахстане он является государственным праздником и официальным выходным днём.

В ряды Красной армии во время Великой Отечественной войны из КазССР было призвано 1,2 млн человек, еще 178 тысяч уже служили в армии на момент начала войны. Около 600 тысяч из них не вернулись домой.

Торжества традиционно проходят 9 мая — именно в этот день 1945 года в 01:00 по московскому времени был подписан акт о полной капитуляции нацистской Германии.

Как отпразднуют День Победы в Астане

В столице 9 мая запланирована насыщенная программа: концерты, спектакли, уличные акции, выставки и патриотические инициативы. Праздничные мероприятия пройдут по всему городу.

В 12:00 перед зданием Государственного театра драмы и комедии им. А. Мамбетова состоится праздничный концерт.

Также в 12:00 на городской площади (ул. Бейбитшилик, 9) состоится праздничный концерт, посвящённый Дню Победы, с участием звёзд эстрады.

В 18:00 в театре покажут спектакль «Ар адамы — Бауыржан». Также в 18:00 в Музыкальном театре юного зрителя пройдет спектакль «Мәншүк».

В 18:00 в Амфитеатре состоится праздничный концерт. А в Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева пройдет концерт симфонического оркестра «Жеңіс күні».

Как отметят День Победы в Алматы

В 09:30 в парке 28 гвардейцев-панфиловцев состоится церемония возложения цветов к Мемориалу Славы.

В 10:00 в парке 28 гвардейцев-панфиловцев состоится праздничная концертная программа с участием звезд отечественной эстрады.

Также в парке 28 гвардейцев-панфиловцев будет организован праздничный обед с использованием военно-полевой кухни для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

В каждом районе города пройдут праздничные концертные программы.

Узнать больше по теме
СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
Читать дальше