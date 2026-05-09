Праздник со слезами на глазах: в Казахстане отмечают День Победы

В Казахстане он является государственным праздником и официальным выходным днём.
В ряды Красной армии во время Великой Отечественной войны из КазССР было призвано 1,2 млн человек, еще 178 тысяч уже служили в армии на момент начала войны. Около 600 тысяч из них не вернулись домой.
Торжества традиционно проходят 9 мая — именно в этот день 1945 года в 01:00 по московскому времени был подписан акт о полной капитуляции нацистской Германии.
Как отпразднуют День Победы в Астане
В столице 9 мая запланирована насыщенная программа: концерты, спектакли, уличные акции, выставки и патриотические инициативы. Праздничные мероприятия пройдут по всему городу.
В 12:00 перед зданием Государственного театра драмы и комедии им. А. Мамбетова состоится праздничный концерт.
Также в 12:00 на городской площади (ул. Бейбитшилик, 9) состоится праздничный концерт, посвящённый Дню Победы, с участием звёзд эстрады.
В 18:00 в театре покажут спектакль «Ар адамы — Бауыржан». Также в 18:00 в Музыкальном театре юного зрителя пройдет спектакль «Мәншүк».
В 18:00 в Амфитеатре состоится праздничный концерт. А в Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева пройдет концерт симфонического оркестра «Жеңіс күні».
Как отметят День Победы в Алматы
В 09:30 в парке 28 гвардейцев-панфиловцев состоится церемония возложения цветов к Мемориалу Славы.
В 10:00 в парке 28 гвардейцев-панфиловцев состоится праздничная концертная программа с участием звезд отечественной эстрады.
Также в парке 28 гвардейцев-панфиловцев будет организован праздничный обед с использованием военно-полевой кухни для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
В каждом районе города пройдут праздничные концертные программы.