Алтайские ученые нашли следы первых Homo Sapiens в окрестностях Белокурихи

В процессе раскопок археологи нашли пять погребений, в том числе детское. Одно из них находилось под курганной насыпью. Захоронения датировали VIII-III веками до нашей эры и отнесли к пазырыкской культуре — на это указывает ритуал: умершего укладывали на бок с подогнутыми ногами. В одной из могил сначала похоронили мужчину 40−50 лет, а позже к нему подхоронили женщину того же возраста. Радиоуглеродный анализ показал, что между этими событиями прошло полтора века. Скорее всего, погребенные состояли в родстве.