Алтайские ученые нашли следы первых Homo Sapiens в окрестностях Белокурихи

Ученые Алтайского государственного университета обнаружили в окрестностях Белокурихи свидетельства присутствия первых представителей Homo Sapiens. Находку сделали на археологическом объекте «Ульяновка-3».
Как пишет sibnovosti.ru, работы в этом районе начались еще в 2014 году, а через три года при прокладке высоковольтной ЛЭП наткнулись на курган. Оказалось, что здесь находилось древнее поселение, чьи нижние слои датируются началом эпохи верхнего палеолита — периодом, когда на территории современного Алтайского края только начинал расселяться человек разумный.
На участке выделили несколько бытовых горизонтов: от раннего верхнего палеолита до скифского времени. В скифскую эпоху на этом месте функционировал крупный некрополь. Памятник расположен в 200 метрах от городской черты Белокурихи, в северных предгорьях Алтая, на левом берегу реки Березовки.
В процессе раскопок археологи нашли пять погребений, в том числе детское. Одно из них находилось под курганной насыпью. Захоронения датировали VIII-III веками до нашей эры и отнесли к пазырыкской культуре — на это указывает ритуал: умершего укладывали на бок с подогнутыми ногами. В одной из могил сначала похоронили мужчину 40−50 лет, а позже к нему подхоронили женщину того же возраста. Радиоуглеродный анализ показал, что между этими событиями прошло полтора века. Скорее всего, погребенные состояли в родстве.
Помимо захоронений, археологи извлекли фрагменты керамики, обломок бронзового шила и кости животных. Исследователи установили, что разные родоплеменные коллективы жили на этой территории около 500 лет и последовательно хоронили здесь своих усопших.
Пазырыкская культура VI-III веков до нашей эры знаменита «мерзлыми» курганами Горного Алтая с мумифицированными останками и татуировками. Исследования показывают, что к концу ее существования северные группы пазырыкцев участвовали в формировании населения Верхнего Приобья.
