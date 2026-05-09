Движение по наплавному мосту через Суру полностью восстановлено

В Пильнинском муниципальном округе возобновилось движение по наплавному мосту через реку Сура. Об этом сообщили в минтрансе Нижегородской области. Переправа на автодороге Мамешево — Наваты — Шумерля была введена в эксплуатацию после завершения необходимых технических работ, обеспечив кратчайший путь до границы с Республикой Чувашия.
Объект длиной 156 метров состоит из 47 понтонов и двух аппарельных съездов. В ходе подготовки к сезону специалисты привели в порядок поворотные устройства и пандусы, а также обновили систему освещения и судоходные огни. Ранее на мосту был проведен капитальный ремонт, включавший окраску конструкций и усиление шарнирных соединений.
Возобновление работы переправы имеет стратегическое значение для межрегионального сообщения. Использование моста позволяет водителям экономить время и топливо, так как объездной путь составляет 120 километров, в то время как прямая дорога через Суру — всего 50 километров.
