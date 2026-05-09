После салюта хабаровчане смогут уехать из центра города на общественном транспорте

Работу общественного транспорта продлят 9 Мая в Хабаровске — до 23:30. Рейсы будут выполняться по мере наполнения салонов транспортных средств по следующим направлениям: от Комсомольской площади — по троллейбусным маршрутам № 1, 4, 9, автобусным маршрутам № 14, 19, 82; от остановки «Академия физкультуры» — по маршрутам № 1С, 71; от остановки «Ул. Серышева» — по маршруту № 8; от остановки «Ул. Калинина (ул. Серышева)» — по маршруту № 10; от остановки «Площадь им. Ленина» — по маршруту № 21; от остановки «Управление ДВЖД» — по маршруту № 23; от остановки «Уссурийский бульвар» — по маршруту № 25; от остановки «Речной вокзал» — по маршруту № 33; от остановки «Краевая научная библиотека» — по маршрутам № 29П, 34, 56, 83П; от остановки «Театр Драмы» — по маршруту № 73; от остановки «Площадь Славы» — по маршруту № 1С; от остановки «Гостиница “Амур” — по маршруту № 8; от остановки “Ул. Павленко” — по маршруту № 24. Получить информацию о работе маршрутов пассажиры могут у диспетчера МБУ г. Хабаровска “ХМНИЦ” по телефону: 45−00−56.