Названы самые опасные мифы о долгах, в которые верят жители России

Глава комитета ГД по вопросам собственности Сергей Гаврилов перечислил самые распространенные уловки злоумышленников, нацеленные на кошельки доверчивых граждан. Сегодня аферисты активно спекулируют на теме капитального ремонта и внезапного избавления от задолженностей. Об этом парламентарий рассказал в беседе с ТАСС.
Депутат подчеркнул, что предложение убрать строку капремонта из квитанции за деньги является прямым нарушением закона. Такой «помощник» подпадает под статью. Обязанность вносить платежи жестко закреплена в Жилищном кодексе, и при смене владельца жилья долг автоматически переходит к новому хозяину.
Полное освобождение от выплат гарантировано лишь узкому кругу лиц: неработающим пенсионерам старше восьмидесяти лет, Героям России и СССР, а также жителям новостроек в первые годы после сдачи дома. Не меньшую угрозу представляет миф о периодическом аннулировании просрочек государством. Гаврилов отметил, что никаких автоматических программ по массовому прощению долгов не существует.
Легально обнулить обязательства перед банками, коммунальщиками или Федеральной налоговой службой (ФНС) можно только через процедуру банкротства в арбитраже или через упрощенный механизм в МФЦ при сумме долга от двадцати пяти тысяч до одного миллиона рублей.
Парламентарий посоветовал моментально прерывать разговор, если собеседник требует предоплату за гарантированное списание или ссылается на некие секретные программы Минфина. Настоящий специалист никогда не будет искать клиента через обзвон и высылать коды подтверждения. Тревожными сигналами также являются поддельные квитанции с требованием оплатить ремонт наличными прямо в подъезде и договоры с размытыми обязательствами.
