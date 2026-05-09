В Хабаровске парад Победы завершили ретроавтомобили военных лет

Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошёл на площади Ленина в Хабаровске, — сообщает пресс-служба администрации города.
Почётными гостями торжественного мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны, дети военного времени, участники специальной военной операции, представители власти, депутаты и жители города. Парад принимал временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев.
Перед началом торжественного марша губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил жителей региона с Днём Победы, подчеркнув, что Великая Победа была достигнута «единством многонациональной страны, консолидацией всех сил и средств, ратным и трудовым подвигом».
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук в своём обращении напомнил, что город носит почётное звание Города воинской славы.
«На нас возложена особая ответственность за сохранение памяти о подвигах тех, кто защищал наше Отечество», — отметил глава города.
По словам Кравчука, более 100 тысяч хабаровчан сражались на фронтах Великой Отечественной войны, а предприятия города с первых дней войны работали на нужды фронта. Он также подчеркнул, что сегодня в Хабаровске проживают 296 ветеранов Великой Отечественной войны, включая участников боёв, блокадников, бывших узников концлагерей и тружеников тыла.
Во время парада по главной площади города прошли пешие парадные расчёты. Завершили торжественное шествие ретроавтомобили времён Великой Отечественной войны. После парада для жителей организовали выступление роты почётного караула Восточного военного округа, сводного военного оркестра Хабаровского гарнизона и ансамбля песни и пляски ВВО.