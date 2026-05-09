«Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и победившего войну Сталинграда

— Мы сажали деревца и кустарники. Мы все тут, что кругом сидит, это все старшеклассники, ну, не старшеклассники, а начиная с 5-го класса мы уже все сажали кустарники и деревца: тополя, вяз дурацкий завезли с какой-то страны дурацкой, сейчас их уничтожают уже. Вот это мы делали весной постоянно. Кто-то ямку делал, а мы бежали сюда, засыпали земли, по полведерка воды заливали. Это вот было постоянно. Запишите это. Вспомните! Это было не то что б принудительно, мы сами бежали. Весной и осенью. Все, что немножечко поднялось, это все за счет детей. Потому что никто не делал. Конечно, под руководством учителей, взрослых… Вся сирень эта наша, это наше детство. Еще были желтые розы. Раньше были, сейчас убрали, они как могильные. Но желтые розы были везде. Потому что воды было очень мало, а желтые розы держались. Мы вообще понятия не имели, что есть другие. Мы тюльпаны увидели, тую увидели, когда другие страны нам начали присылать, — написано в книге под редакцией М. Рыбловой «Дети и война. Сталинградская битва и жизнь в военном Сталинграде в воспоминаниях жителей города».