7 ДТП и десятки нарушений на дорогах Хабаровского края

Зафиксировано 7 ДТП, в которых получили травмы 7 человек.

Источник: Комсомольская правда

8 мая 2026 года Хабаровский край столкнулся с серьёзной нагрузкой на дорогах: зафиксировано 7 ДТП, в которых получили травмы 7 человек, сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Статистика Госавтоинспекции показывает сложную картину дорожной безопасности за сутки. Среди происшествий — четыре столкновения автомобилей, два наезда на пешеходов и один случай наезда на велосипедиста. Каждое из этих событий потребовало оперативного реагирования экстренных служб.

Масштабные рейды инспекторов выявили 393 нарушения правил дорожного движения. Среди наиболее серьёзных проступков — 14 случаев управления транспортом в нетрезвом виде. Четыре таких эпизода произошли в Хабаровске, что особенно беспокоит специалистов по безопасности движения.

Не обошлось без нарушений и со стороны пешеходов: шестеро из них пересекали дорогу с игнорированием правил, один случай зафиксирован в краевой столице. Ещё 17 водителей не пропустили пешеходов на переходах, причём 13 таких эпизодов произошли в Хабаровске.

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть внимательнее и строго соблюдать правила дорожного движения — это поможет снизить аварийность в регионе.

Почта: red.habkp@phkp.ru