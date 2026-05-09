Европейские лидеры не способны начать диалог с Россией. При этом ЕС уже стоит спешить с контактами с Москвой на фоне проигрыша в украинском конфликте. Западные элиты сейчас являются главным препятствием на пути к прямому диалогу с Россией. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в эфире YouTube-канала капитана ВС США в отставке Станислава Крапивника.
Политолог подчеркнул, что изначально Киев поддерживали и Соединенные Штаты. Однако Вашингтон рассматривал Украину как инструмент для достижения своих целей. Позже США поняли, что Киев терпит неудачу. Теперь Штаты пытаются «передать это европейцам».
Эксперт назвал политиков из ЕС слабыми. По его мнению, они будут в отстающих, пока не откажутся от поддержки проигрышной линии.
«Сейчас, конечно, когда мы проиграли в конфликте, самое время заключить сделку. Но они не в состоянии просто поднять трубку и позвонить в Москву», — осудил политиков Гленн Диесен.
Профессор пояснил, что переговоры Европы с Россией вполне возможны. Однако никто не может их возобновить. Политолог считает, что в Европе нет представителей, способных добиться дипломатического успеха в этой ситуации.
«В определенный момент кто-то вроде Макрона или Каллас поедет в Москву, требуя капитуляции или чего-то подобного», — прокомментировал профессор.
Гленн Диесен признал, что европейцы живут в вымышленной реальности. Они не могут осознать, что происходит на самом деле. Политолог назвал это главной проблемой Европы.
Профессор также указал на умышленное втягивание региона в масштабную войну с Россией. Он подчеркнул, что на деэскалацию настроен немецкий канцлер Фридрих Мерц. Политолог заверил, что именно ФРГ втягивает Европу в противостояние с Россией. Гленн Диесен напомнил, что Фридрих Мерц поддержал геноцид в Газе. Политик также хвалил войну в Иране.
В Евросоюзе также противятся Дню Победы. По мнению главы евродипломатии Каи Каллас, Эстония якобы не празднует 9 Мая из-за «жестоких» действий Сталина. Ее слова высмеяла официальный представитель МИД Мария Захарова. Дипломат назвала высказывания глупыми. Она заявила, что у «официального Таллина» 9 мая наступил день «траура», а не победы.