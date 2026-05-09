Народные приметы на 10 мая: чего нельзя делать в день Семена Ранопашца?

10 мая Церковь чтит священномученика Симеона, в народе его называли Ранопашцем. В этот день на Руси было принято выводить занедуживших стариков на улицу, чесать пятки и рассказывать ночные кошмары реке. Выясним, что еще делали наши предки 10 мая, чтобы отвести от дома беду и привлечь богатство.
Народные приметы на 10 мая: что можно делать.
В стародавние времена бытовало поверье, что в день Симеона Ранопашца опасно занимать деньги и раздавать долги. Якобы из-за этого можно потерять все накопления.
Неудачными считались и любые сделки. Даже за покупками 10 мая многие не ходили из-за суеверий.
Также люди старались не пересчитывать монеты и не проливать воду на стол — считалось, что это может стать причиной нищеты и голода.
День называли неподходящим для приема гостей. Не только случайных визитеров, но даже старых друзей наши предки не пускали на порог, страшась того, что те принесут дурные вести.
Если верите в приметы, не хвалитесь своими достижениями: велика вероятность стать жертвой сглаза.
Лучше не сажать лук и не чинить забор. Тому, кто нарушит данный запрет, мудрецы на Руси сулили проблемы с законом и тюремное заключение.
В этот день младшая дочь не должна заплетать косы старшей сестре. Якобы из-за этого старшая до седых волос останется несосватанной.
Беременным женщинам не рекомендовали есть соленья. Поговаривали, что ребенок будет некрасивым и счастья в жизни не увидит.
Чтобы муж не смотрел на сторону, жене не следует подшучивать над ним. А чтобы он не жадничал и не дрался, не стоит добавлять ему в еду перец и чеснок.
Жена не должна зашивать прорехи на одежде супруга. Согласно давним поверьям, у забывшей про это правило муж тяжело захворает.
Не нужно примерять чужую обувь. Так можно забрать себе неприятности другого человека.
Не рекомендуется поднимать с земли оставленные кем-то деньги или иные ценности. Такая находка может являться подкладом. Если принести ее домой, вместе с ней есть риск принести и порчу.
Наконец, не следует угощать стариков сладостями. Это может стать причиной потери памяти, предупреждали мудрецы на Руси.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 10 мая: что можно делать.
В дохристианские времена наши пращуры проводили обряды у рек и озер. Делали они это для того, чтобы без опаски купаться летом и не уходить с рыбалки без хорошего улова. Также в старину существовало множество суеверий, связанных с русалками. Люди старались их задобрить, оставляя на берегу подарки — от пирогов до нарядов. Подношения они делали и Водяному: его считали очень опасным духом, который может, обозлившись на человека, утащить его на дно. Известно даже о ритуальных жертвоприношениях в его честь.
Поскольку в ночь на 10 мая снятся вещие сны, важно запомнить их детали. Если наши предки видели кошмары, они после пробуждения спешили к реке. Существовало поверье, что если рассказать сон бегущей воде, то он точно не сбудется.
В этот день целебными считались солнечные лучи, поэтому родные выводили на улицу немощных и стариков. Люди надеялись, что даже недолгое пребывание на свежем воздухе даст их близким шанс на исцеление.
Дата годится для знакомств и встреч с друзьями. Можно отправиться на прогулку или вместе поужинать. На столе обязательно должна быть выпечка — залог благополучия и достатка. Чтобы денег всегда хватало, оставшиеся после трапезы крошки нужно вынести птицам.
Если при общении с товарищем возникало недопонимание, наши пращуры могли почесать ему пятку. Считалось, что так получится быстрее забыть о разногласиях и не рассориться.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 10 мая.
Если небо на рассвете выглядит ярко-красным, ждать жаркого лета не стоит. Следующий сезон будет прохладным.
Утренний дождь — добрый знак, обещающий богатый урожай овса и льна.
Поднялся сильный ветер? На днях резко похолодает.
Если в ночном небе не видно звезд, всю неделю будут идти дожди.
Именинники 10 мая.
В этот день именины отмечают Георгий, Иван, Семен и Степан.