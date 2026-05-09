Народные приметы на 10 мая: чего нельзя делать в день Семена Ранопашца?

В дохристианские времена наши пращуры проводили обряды у рек и озер. Делали они это для того, чтобы без опаски купаться летом и не уходить с рыбалки без хорошего улова. Также в старину существовало множество суеверий, связанных с русалками. Люди старались их задобрить, оставляя на берегу подарки — от пирогов до нарядов. Подношения они делали и Водяному: его считали очень опасным духом, который может, обозлившись на человека, утащить его на дно. Известно даже о ритуальных жертвоприношениях в его честь.