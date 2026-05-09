В Красноярске фонтаны покажут светомузыкальное шоу под песни военных лет

В Красноярске 9 мая фонтаны подготовили специальную праздничную программу в честь Дня Победы. Вечером горожане смогут увидеть светомузыкальные шоу под песни военных лет. Об этом рассказали в администрации города.
В течение дня фонтаны работают в режиме «репетиции», а основные представления начнутся во второй половине дня. На Театральной площади светомузыкальное шоу пройдет вечером — с 21:00 до 22:00.
В парке имени 1 Мая на правобережье запланировано три праздничных сеанса. Первый пройдет днем, с 13:00 до 14:00. Следующие шоу здесь состоятся с 18:00 до 19:00 и в финале праздника — с 21:00 до 22:00.
Напомним, сегодня в Красноярске также проходят торжественные мероприятия на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», шествие «Бессмертного полка» и праздничные концерты на главных площадях города. Завершится празднование Дня Победы масштабным салютом в 22:00.
