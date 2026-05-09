Опубликована программа празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде

В парке «Швейцария» программа стартует с 12:00 военно-исторической реконструкцией «Горьковчане против диверсантов: оборона города». У детского центра «Вега» с 13:00 до 17:00 будет работать выставка «Оружие России — оружие Победы», затем будут организованы творческие мастер-классы для детей. (6+) До 16:00 в районе остановки «Медицинский институт» будет работать полевая «Кухня Победы». На центральной площади парка в 13:00 начнется концерт группы ВА-БАНКЪ. Также перед нижегородцами и гостями региона выступят оркестр Росгвардии, группа BARBERRY, вокалист Янченко, певица Иванова и другие. Мероприятия также продлятся до 20:00. (6+).