Опубликована программа празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде

Праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут во всех районах Нижнего Новгорода 9 Мая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Главной площадкой празднования станет Парк Победы: культурная программа здесь начнется в 13:00. В 19:00 начнется концерт «Военные песни у Кремля», который станет финальным аккордом праздника. Завершатся мероприятия в 20:00. (12+).
В парке «Швейцария» программа стартует с 12:00 военно-исторической реконструкцией «Горьковчане против диверсантов: оборона города». У детского центра «Вега» с 13:00 до 17:00 будет работать выставка «Оружие России — оружие Победы», затем будут организованы творческие мастер-классы для детей. (6+) До 16:00 в районе остановки «Медицинский институт» будет работать полевая «Кухня Победы». На центральной площади парка в 13:00 начнется концерт группы ВА-БАНКЪ. Также перед нижегородцами и гостями региона выступят оркестр Росгвардии, группа BARBERRY, вокалист Янченко, певица Иванова и другие. Мероприятия также продлятся до 20:00. (6+).
Тематические мероприятия состоятся и в других городских парках. Так, в парке Славы Автозаводского района состоится возложение цветов у монумента «Вечный огонь», на территории парка пройдет концерт Образцового детского духового оркестра «День Победы» детской школы искусств им. А. И. Хачатуряна и театрализованное представление. (6+).
В Центре культуры «Рекорд» в 15:00 9 мая покажут новеллу из веб-альманаха «Про людей и про войну». (12+).
Всего в Нижегородской области в течение мая пройдет свыше 350 праздничных мероприятий ко Дню Победы.
Парад в Нижнем Новгороде в этом году проводиться не будет. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-форматах.