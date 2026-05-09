Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На главной площади Новосибирска прошел военный парад

В Новосибирске прошел военный парад в честь 81-й годовщины Победы.

Источник: © РИА Новости

НОВОСИБИРСК, 9 мая — РИА Новости. Военный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в субботу на главной площади Новосибирска — площади Ленина, передает корреспондент РИА Новости.

Традиционно парад начался с ритуала выноса знамен под сопровождение музыки из песни композитора Александрова и поэта Лебедева-Кумача «Священная война». Открыла торжественное прохождение войск гарнизона рота барабанщиков Сибирского кадетского корпуса.

Под сопровождение сводного военного духового оркестра Новосибирского гарнизона по площади торжественным маршем прошли военнослужащие Центрального военного округа, войск противовоздушной обороны и ракетных войск стратегического назначения, курсанты Новосибирского высшего военного командного училища, Новосибирского военного института войск национальной гвардии, главков ФСИН, МЧС и МВД, а также курсанты Сибирского государственного университета водного транспорта.

В торжественном прохождении войск гарнизона в составе парадных расчетов приняло участие более 150 участников специальной военной операции. Всего на главную площадь города вышло около 1300 военнослужащих различных видов и родов войск Вооруженных сил РФ, силовых структур России и учащихся учебных заведений.

Завершился военный парад в Новосибирске плац-концертом сводного военного оркестра Новосибирского гарнизона, после чего на площадь Ленина были вынесены увеличенная копия Знамени Победы, копии боевых знамен 17 сибирских дивизий, сформированных в годы Великой Отечественной войны на территории Новосибирской области.

По площади Ленина также прошла колонна ретро-техники. Сразу после парада по центру города начала движение колонна «Бессмертного полка».

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше