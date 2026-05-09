Вода в реке Витим около Бодайбо поднялась почти на 4,5 метра за сутки

IrkutskMedia, 9 мая. Прохождение весеннего половодья продолжается на реках Иркутской области. На гидрологических постах наблюдается потемнение льда, подвижки, полыньи (10 — 80%), закраины (10%), ледоход (10 — 100%), разводья (80%), остаточные забереги, а также навалы льда. За сутки на ряде рек региона произошло существенное повышение уровня воды.
Как сообщили в Иркутском гидрометцентре, на реке Витим около Бодайбо вода поднялась на 444 см за сутки. Выше поста произошел затор льда, идет сплошной ледоход. В районе рабочего поселка Мама уровень воды повысился на 161 см — затор льда наблюдается ниже поста.
На Лене в селе Петропавловское и Нижней Тунгуске около населенных пунктов Подволошино, Преображенка и Ербогачен уровень воды повысился на 84−218 см. На Лене на участке Усть-Кут-Подымахино и в районе поселка Визирный, Куте около поселка Ручей, в бассейнах рек Уда и Бирюса, а также в верхнем течении реки Ия отмечается преимущественно повышение уровней воды на 13−66 см. На остальных реках региона уровень воды варьируется в пределах 20 см.
Ранее агентство сообщало, что в Катангском районе сохраняется напряжённая гидрологическая обстановка из-за активного снеготаяния и повышения уровня воды в реках Нижняя Тунгуска и Непа. О ситуации сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем тг-канале (18+). На особом контроле межведомственного оперативного штаба находятся населённые пункты Токма, Подволошино, Преображенка и Ерёма, где существует риск подтопления.