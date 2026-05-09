«Бессмертный полк» в Хабаровске объединил тысячи хабаровчан

— Это моя бабушка Анна Захаровна Кривко. На ее долю выпали тяжелейшие испытания. Ей было всего 15 лет, когда ее угнали в трудовой лагерь. Она пробыла три года и все три года мечтала, что однажды окончится война, она станет учителем и будет рассказывать детям о том, как важно жить в мире. Ее мечта сбылась — она стала учителем. Меня назвали в ее честь, и я тоже стала учителем. Вот такая преемственность поколений, — рассказала Анна Кривко.