«Бессмертный полк» в Хабаровске объединил тысячи хабаровчан

9 мая, в самый священный день в году — День Великой Победы — в центре Хабаровска состоялась традиционная патриотическая акция «Бессмертный полк», которая объединяет тысячи людей в порыве глубокой признательности Героям Великой Отечественной. Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» присоединился к акции.
Задолго до шествия люди начали собираться у парка «Динамо», и довольно быстро улица Карла Маркса превратилась в единую людскую реку живых, павших и безвременно ушедших из жизни. У каждого в руках портрет своего Героя и своя память о страшных годах, выпавших на долю предков.
— Я пришел с портретами своих дедов, это родные братья моей бабушки Валентины Павловны Владыко — Иннокентий и Константин, — рассказал хабаровчанин Евгений Конченков. — Иннокентий прошел в Вяземский котел в октябре 1941-го, а Константин брал Вену и Будапешт. Для меня «Бессмертный полк» — это память. Посмотрите на их портреты. Это тоже я, во мне их кровь.
Людские судьбы сплетаются воедино в «Бессмертном полку». Здесь их тысячи.
— На портрете — мой дед Кирилл Николаевич Батум, снайпер. Он погиб на Украине, защищая нашу землю от фашистов. В Харьковской области и в Хабаровском крае ему установлен памятник. Для меня «Бессмертный полк» — это дань уважения и благодарности всем тем, кто отдал свои жизни за мирное небо, — поделилась Нина Батум.
И каждая история — это история беспримерного подвига, совершенного нашим народом.
Вот стоит молоденькая девушка. С портрета в ее руках смотрит миловидная женщина в красивой белой шляпе.
— Это моя бабушка Анна Захаровна Кривко. На ее долю выпали тяжелейшие испытания. Ей было всего 15 лет, когда ее угнали в трудовой лагерь. Она пробыла три года и все три года мечтала, что однажды окончится война, она станет учителем и будет рассказывать детям о том, как важно жить в мире. Ее мечта сбылась — она стала учителем. Меня назвали в ее честь, и я тоже стала учителем. Вот такая преемственность поколений, — рассказала Анна Кривко.
В этом году в один строй с Героями Великой Отечественной войны встали те, кто погиб за Родину в зоне специальной военной операции.
— Мы принесли портрет нашего сына Жени Ковалевского. Он был мобилизован осенью 2022 года и погиб под Бахмутом спустя 11 месяцев. Это наша боль и наша гордость. Сын достоин того, чтобы в этот день быть рядом с теми, кто прошел огонь 1941−1945 годов, — поделился отец героя Юрий Ковалевский.
«Бессмертный полк» шёл по Хабаровску победным, мерным шагом. Ивановы, Громовы, Ковальчуки, Тайбаш — фамилиям нет числа, как нет числа национальностям, сплотившимся в единый кулак в самую страшную для Родины годину. Семьями, с детьми на плечах, с внуками, держащимися за руки, — здесь не было случайных людей.
Громкое победное «Ура!» волной раскатывалось по колонне «Бессмертного полка». То там, то здесь люди запевали легендарные песни военных лет.
Акция «Бессмертный полк» вновь показала: пока мы идем вместе, пока живы те, кто помнит, и те, кто несет эту память дальше — Россия была, есть и будет. И нет силы, способной разорвать эту связь, скованную из благодарности, уважения и победного «Ура!».