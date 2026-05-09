Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы

«Уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю вас c Днем Победы! 9 мая мы с искренней признательностью воздаем должное великому подвигу фронтовиков и тружеников тыла, склоняем головы перед поколением Победителей, вынесшим на своих плечах все тяготы военного лихолетья. Наша страна внесла огромный вклад в общую Победу. Миллионы казахстанцев отважно сражались на фронтах и самоотверженно работали в тылу, снабжая армию всем необходимым. Более ста человек стали полными кавалерами ордена Славы, 500 — получили звание Героя, десятки тысяч отмечены наградами за воинскую отвагу и трудовое отличие. В Казахстане бережно хранят память о беспримерной доблести наших соотечественников. В честь выдающихся бойцов и командиров возведены мемориалы, выпускаются книги, снимаются фильмы, их именами названы улицы, школы, музеи, аэропорты, военные институты и воинские подразделения», — обратился Токаев в своем поздравлении в субботу.
Он отметил, что священный долг современников — разъяснить потомкам подлинный смысл героизма старшего поколения наших соотечественников.
«Благодаря невероятному мужеству и стойкости фронтовиков мы живем в мирной, независимой стране, развиваем свою культуру, пользуемся благами современной цивилизации, узнаваемы и уважаемы в мировом сообществе. Мы строим Справедливый Казахстан в соответствии с положениями новой Конституции, которая защищает законные права и свободы граждан независимо от их национальности, вероисповедания. День Великой Победы — это, прежде всего, благодарная память о всех героях, которые своими ратными и трудовыми подвигами сделали ее возможной. Это “Праздник со слезами на глазах”, а не повод для веселья в ходе массовых шествий. Пусть под нашим чистым небом всегда возвышается небесно-голубой флаг Казахстана, символизируя миролюбивые, прогрессивные устремления нашего народа! С Днем Великой Победы!» — поздравил Токаев.