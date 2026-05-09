Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы

«Благодаря невероятному мужеству и стойкости фронтовиков мы живем в мирной, независимой стране, развиваем свою культуру, пользуемся благами современной цивилизации, узнаваемы и уважаемы в мировом сообществе. Мы строим Справедливый Казахстан в соответствии с положениями новой Конституции, которая защищает законные права и свободы граждан независимо от их национальности, вероисповедания. День Великой Победы — это, прежде всего, благодарная память о всех героях, которые своими ратными и трудовыми подвигами сделали ее возможной. Это “Праздник со слезами на глазах”, а не повод для веселья в ходе массовых шествий. Пусть под нашим чистым небом всегда возвышается небесно-голубой флаг Казахстана, символизируя миролюбивые, прогрессивные устремления нашего народа! С Днем Великой Победы!» — поздравил Токаев.